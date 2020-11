Ravenna Nightmare Film Fest: l’8 e il 9 novembre le ultime 48 ore del festival

Ultimi imperdibili appuntamenti del festival. Il Ravenna Nightmare Film Festival volge al termine aspettando che la giuria del pubblico di MYmovies.it e quella critica composta dai tecnici del settore stabiliscono il vincitore. Il Festival approfitta dell’occasione per dare l’opportunità ai propri spettatori di visionare le pellicole degli ultimi due giorni (6-7 Novembre) per 48h.

Sarà quindi possibile, fino alle 16.00 di domenica 8 Novembre, visionare il film del Concorso Internazionale Lungometraggi Driving Animals dell’autore e regista Florian Bardet: film dal carattere psicologico, road-movie dalle tinte fosche che vede i destini di vari personaggi incrociarsi sul misteriose e isolate strade della Provenza. Mentre, sempre fino alle 16, ma di lunedì 9 Novembre, si potrà assistere alla proiezione di The Fall di Jonathan Glazer, regista britannico fra i più rappresentativi del cinema contemporaneo, apprezzatissimo per il suo film rivelazione Under the Skin. Inserito nella sezione Contemporanea, The Fall, in sette adrenalinici minuti descrive l’incubo di una persona sola su cui si accanisce il livore di una folla mascherata.

Restando sempre nella sezione Contemporanea, ma tornando alla giornata di domenica 8 invece, sarà possibile fino alle 18.30, assistere alla proiezione della toccante pellicola Andrej Tarkovskij-Il Cinema Come Preghiera: un omaggio al lavoro e al mondo interiore del grande cineasta russo ad opera del figlio Andrej.A. Sempre nella stessa fascia oraria, lunedì 9 novembre, sarà possibile guardare Luz:The Flower Of Evil del colombiano Juan Diego Escobar Alzate. Una drammatica storia che vede protagonisti il capo di una comunità religiosa, un bambino che viene ritenuto essere il messia e una serie di eventi che precipitano velocemente.

Fino alle 21.00 di domenica 8, ancora per il Concorso Internazionale Lungometraggi, sarà possibile poter apprezzare la pellicola La Sabiduria, dell’argentino Eduardo Pinto. Una misteriosa ed intrigante storia su tre donne che vogliono solo trascorrere un fine settimana diverso lontano da casa, prima che eventi inaspettati e un macabro rituale cambino la loro prospettiva. Nella serata conclusiva del 9, invece, come da tradizione il festival chiuderà in grande stile con i fuochi d’artificio.

Infine, sino a lunedì alle 21, sarà infatti possibile assistere ad uno degli eventi più rappresentativi con la sezione Anello D’oro Special Edition dedicata al Maestro Marco Bellocchio ospite d’onore di questa XVIII edizione. Un’intervista di Mariangela Sansone al regista, presidente della cineteca di Bologna, Leone d’oro alla carriera, Orso d’argento a Berlino e David di Donatello alla Regia, introdurrà la proiezione del film del 2015 Sangue del Mio Sangue. La pellicola, fra le più enigmatiche e misteriose del regista racconta la storia di un amore proibito che porta una suora ad essere murata viva in una prigione-convento.

Intanto il pubblico sta votando, i giudici stanno deliberando, i vincitori sono sempre più vicini…