Rinviata definitivamente al 2021 la produzione di Faust Rapsodia del Ravenna Festival: una decina di positivi nel cast

Il 30 ottobre Ravenna Festival aveva annunciato di sospendere “in via precauzionale le prove di Faust Rapsodia, la nuova produzione in corso al Teatro Alighieri e destinata, come consente il DPCM del 24 ottobre che ha sancito la chiusura di teatri e spazi di spettacolo al pubblico, ad essere proposta in streaming. Un caso di positività al COVID-19 fra gli artisti del Coro Cherubini ha determinato l’immediata interruzione delle attività per consentire il tracciamento dei contatti, la sanificazione dei locali e in breve l’attuazione di tutte le misure necessarie di concerto con l’AUSL della Romagna.” Nei giorni scorsi i casi di positività sono saliti a una decina e così ora la produzione dello spettacolo è stata sospesa definitivamente fino a data da destinarsi. Non prima del 2021.