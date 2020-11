Bronson: rinviato a marzo 2021 il festival Transmissions Ravenna

A seguito del DPCM del 3 scorso, la XIII edizione del festival Transmissions a Ravenna non potrà avere luogo nelle date inizialmente previste (26-29 novembre).

L’appuntamento con il festival ideato e organizzato da Associazione Culturale Bronson è però solo rimandato: Transmissions XIII – The Sound Of Dante, con presa in accordo con Comune di Ravenna e Regione Emilia-Romagna, si terrà infatti dal 4 al , mantenendo al 90% la line-up originale e gli stessi spazi (Almagià e Teatro Rasi). Questi gli artisti confermati a : Ben Frost – Laurel Halo – Kali Malone & Stephen O’Malley (Duo) – Lorenzo Senni – Lucrecia Dalt – Echo Collective – Pan Daijing – Marta de Pascalis – Special Project: MIASMA – ARSURA by OvO & Gruppo Nanou.

Bronson “ringrazia il curatore del festival Francesco Donadello e tutti gli artisti coinvolti per aver rinnovato la loro disponibilità e aver permesso di salvare il progetto nella sua interezza”.

Gli abbonamenti acquistati saranno validi per le nuove date del festival, ma sarà possibile comunque chiedere il rimborso integrale degli stessi, seguendo le istruzioni che verranno inviate in queste ore da DICE a tutti i possessori.

Bronson Produzioni – Info: 333 2097141

www.bronsonproduzioni.com