Eugenio Maria Emiliani presidente del MIC di Faenza per altri quattro anni

A quattro anni di distanza, Palazzo Manfredi rinnova a Eugenio Maria Emiliani la guida della Fondazione Mic. La carica di presidente della Fondazione Museo internazionale delle ceramiche Onlus, la cui nomina spetta al sindaco della città, ha una durata di quattro anni. A maggio di quest’anno l’assegnazione, sempre in capo a Emiliani, che lo aveva ricevuto ad aprile del 2016, era giunto al termine. Per non lasciare vacante la sede, l’incarico era stato prorogato sino a dopo l’insediamento della nuova Giunta di palazzo Manfredi. Tenuto conto delle indicazioni contenute nel documento approvato dal Consiglio Comunale di poter riconoscere, nella persona individuata, doti di competenza e professionalità tecnico-scientifiche, nonché indiscusse qualità di ordine morale e sociale, il sindaco di Faenza, Massimo Isola, sentita la disponibilità dello stesso Emiliani, ha firmato il decreto nel quale si rinnova a Eugenio Maria Emiliani l’incarico di presidente della Fondazione Museo internazionale delle ceramiche. Prima di ricoprire la presidenza del Mic, Emilianiè stato un dirigente del gruppo cooperativo Sacmi, dal 2001 al 2007, come direttore di ‘Sacmi Imola’, e successivamente come direttore del Gruppo, fino al 2009, anno del suo congedo.