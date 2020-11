Ravenna. Un po’ di Dante Plus in mostra al Palazzo del Quirinale a Roma

Alcune delle opere del progetto Dante Plus sono state ritratte dal fotoreporter Massimo Sestini ed allestite in una mostra al Palazzo del Quirinale ed inaugurata dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. E’ il ravennate Marco Miccoli, mente e cuore di Bonobolabo e del progetto artistico Dante Plus a dare, con orgoglio, la notizia.

“E’ una grande soddisfazione – commenta Miccoli -. Quando il Presidente Mattarella è venuto a Ravenna, per inaugurare l’apertura del VII centenario dantesco, Massimo Sestini ha scattato alcune fotografie. Scatti che sono stati esposti, dal 3 all’11 ottobre, al Palazzo del Quirinale, nella mostra “Dante 700. Un ritratto di Dante e i luoghi del poeta” testimoniando la presenza di Dante ai giorni nostri, utilizzando tecnologie innovative per ritrarre, da punti di vista insoliti, ingredienti narrativi danteschi, contestualizzandoli con l’ambiente”.

Nella mostra sono tre gli scatti dedicati a Ravenna, due collegati alle iniziative artistiche curate da Miccoli: il murale dell’artista brasiliano Kobra, all’angolo di Via Pasolini realizzato nel 2016, e il ritratto di Dante, riproduzione e traduzione dell’opera di Sandro Botticelli su una grande tela Canvas, realizzato dallo street artist Andrea Ravo Mattoni, ed allestito appunto alla Biblioteca Oriani, in occasione della V edizione di Dante Plus. La terza fotografia “ravennate” ha invece come soggetto la tomba di Dante. ( Link alle opere esposte nella mostra Dante 700 al Quirinale)

“La mostra, esposta al Quirinale, sarà trasferita anche all’estero – prosegue Miccoli, raccontando di aver saputo del progetto espositivo dall’assessore Giacomo Costantini – ed è senz’altro un ulteriore riconoscimento al progetto Dante Plus, che già ha ricevuto il patrocinio da parte del Comitato Nazionale per la Celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri”.

La mostra collettiva sul volto di Dante contemporaneo “Uno, nessuno e centomila volti”, progetto di Bonobolabo in compartecipazione con il Comune di Ravenna, presso la Biblioteca di Storia Contemporanea “Alfredo Oriani” di Ravenna, situata di fianco alla tomba di Dante Alighieri, terminata il 18 ottobre resterà comunque allestita e visibile 24 ore su 24, sempre dall’esterno, fino a quando le restrizioni dettate dalle procedure di contenimento del Covid-19 non saranno terminate. “E’ l’unica mostra visibile a Ravenna, in questo periodo di limitazioni Covid – conclude Miccoli -. Inoltre, nei prossimi giorni una parte della mostra verrà collocata all’interno del centro commerciale ESP”.