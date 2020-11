A 95 anni se ne è andato Ulisse Bezzi, il fotografo contadino di San Pietro in Vincoli

Se ne è andato ieri 14 novembre, in punta di piedi, come è sempre vissuto, Ulisse Bezzi, il “fotografo contadino”. Aveva 95 anni. Viveva a San Pietro in Vincoli, il paese dove era nato e aveva sempre lavorato la terra e fotografato. Nel 2015, Bezzi è stato sorprendentemente contattato dal gallerista newyorkese Keith De Lellis che si è presentato nella sua casa per acquistare un certo numero di stampe finite nelle gallerie americane. Nei mesi successivi la storia di questo singolare incontro ha attirato su Bezzi l’attenzione dei media nazionali e internazionali. Ravenna gli ha dedicato una mostra tributo a fine 2017.

Parla Ulisse Bezzi, il fotografo contadino esposto a New York, diventato un idolo degli appassionati

Ripubblichiamo l’intervista che realizzammo quattro anni fa, il 5 ottobre del 2016.

Ulisse Bezzi vive con la moglie Giulia nella campagna di San Pietro in Vincoli. Tutto intorno terra coltivata e qualche casa sparsa, in un bel pomeriggio soleggiato di ottobre. La terra di Romagna. La sua terra. Del resto lui è ormai conosciuto dagli appassionati di fotografia in tutto il mondo come il fotografo contadino. Terra e fotografia.

Sua moglie ci accoglie con un filo di apprensione. Si è convinta a farci venire, dopo la telefonata del mattino, ma teme che siamo ladri o malintenzionati. Non molto tempo fa il figlio – che abita non lontano – è stato vittima di un furto in casa. Dunque il ricordo è ancora vivo. Poi la signora – che di nome fa Giulia – ci squadra per bene e capisce che io e Michele siamo due brave persone, non ha nulla da temere, c’è da fidarsi. E lei si fida. In attesa di Ulisse che si è appena alzato e “deve lavarsi gli occhi” – il ricordo corre a mio nonno – iniziamo a parlare con lei, 89 anni, molto arzilla, anche se l’età a una signora non si dovrebbe chiedere mai.

Ci racconta che Ulisse ha fatto i 91 pochi giorni fa e che dorme troppo, “dovrebbe dormire di meno” ci aveva confessato al telefono. Poi aggiunge che quando l’ha conosciuto aveva già quella passione per la fotografia, una passione solo sua. Insomma, lei non ci capiva niente di fotografia, stava in casa, cresceva il figlio e tutte le altre cose. Lui invece stava nei campi e appena poteva, via a fotografare, per i campi e non solo. La terra, i contadini che lavorano i campi, gli operai, le case, gli animali, i paesaggi e poi le altre persone semplici della Romagna, questi i suoi soggetti preferiti. Perchè lui non ha viaggiato, è sempre rimasto qui.

Infine ci dice della chiamata da New York di Keith De Lellis, uno dei più noti galleristi di Manhattan. Una favola moderna. “Salve, è la Keith De Lellis Gallery, vorremmo invitarla a New York per vedere le sue foto” più o meno deve essere andata così. Voi cosa avreste risposto? Loro hanno risposto da bravi romagnoli di una certa età, con una punta di naturale diffidenza contadina, unita a scetticismo e modestia: “Mo va là, è uno scherzo. No, no.”

Poi la nuova chiamata e stavolta gli americani insistono e dicono, veniamo noi a San Pietro in Vincoli, la veniamo a trovare, vogliamo vedere i suoi lavori. Allora lui accetta. Il gallerista statunitense arriva due settimane più tardi accompagnato da un interprete. E così i lavori di Ulisse Bezzi sono selezionati e partono per NYC esposti insieme a scatti di grandi della fotografia come Man Ray, Migliori e Doisneau.

Ma ecco che arriva lui, Ulisse. E parte l’intervista. Si racconta con modestia e un filo di ironia. Ci dice della sua passione, della sua arte e della sua avventura, si stringe nelle spalle e aggiunge: “Ma non ho fatto nulla di importante. Ho solo fatto fotografie che mi piaceva fare.”

L’intervista è finita. Chiediamo di vedere le sue foto ora, perchè in casa non ce n’è traccia. E per un attimo ti chiedi, ma è proprio lui Ulisse Bezzi, il mitico fotografo contadino? Ed ecco allora che sul tavolo del piccolo soggiorno di Ulisse e Giulia compaiono come per incanto centinaia di scatti, custoditi per decenni in buste fotografiche arancioni. Molti altri sono in giro. Sono lavori di Ulisse degli anni ’50 e ’60, anche più recenti, gli scatti di un’epoca ancora romantica della fotografia, immortalati con una Retinette Kodak 24/36 e poi “con una Rolleiflex 6/6 usata, acquistata per 40 mila lire”.

Sono immagini in bianco e nero, che Ulisse Bezzi stampava da solo la notte, nel bagno e in cucina dove appendeva i fogli della stampa fotografica. Ci sono ritratti, figure ambientate, paesaggi. Gli chiediamo se si è mai fatto un “selfie”. Ci guarda attonito, allora mimiamo il gesto e lui capisce. La moglie ci mostra un autoscatto, forse di 20 anni prima o forse più. Ulisse non lo ricorda con esattezza.

Stiamo per andarcene e la signora Giulia ci fa: “Adesso ve le faccio io le domande. Ma voi chi siete?” Domanda meravigliosa a cui rispondiamo piuttosto impacciati. Non siamo la televisione e non siamo nemmeno Il Resto del Carlino, siamo Ravennanotizie, un giornale online, ci trova solo sul computer o sul cellulare. Giulia ci guarda con un certo stupore e un velo di delusione: “Ah no, noi quelle cose lì non le abbiamo”.

Ci congediamo da Ulisse e Giulia, lui viene sul balcone di casa per salutarci. Fa tenerezza. Ed è pura poesia. Quella della sua fotografia e della sua vita, che per un attimo abbiamo rubato. Come si rubano gli scatti qua e là, quando scatta l’emozione dentro.

ADDIO A ULISSE BEZZI: IL RICORDO DI GIANFRANCO SPADONI

“Sono vicino alla moglie Giulia e al figlio Pietro per la scomparsa del caro Ulisse. Persona di rara sensibilità che ho avuto la grande fortuna di conoscere bene durante la mia infanzia perché cugino della mia insegnante elementare, la compianta Santa Miserocchi di S. Pietro in Vincoli, frazione in cui viveva lo stesso Ulisse. Rara sensibilità e cultura vasta e piena di interessi, conciliata ottimamente con la sua professione di agricoltore. La sua grande passione era la fotografia, non una semplice passione svolta a livello dilettantistico, ma svolta da un vero artista che sapeva dare voce, creatività ed espressione alle sue immagini stampate. Affermo questo perché sono stato in numerose occasioni il soggetto di sue foto che hanno girato in diverse mostre ottenendo anche premi e riconoscimenti. Ma i suoi interessi erano molteplici. Ricordo ad esempio, una sera che accompagnò la mia maestra ed il sottoscritto di sette otto anni alla Darsena di Ravenna perché una grande nave era ormeggiata da alcuni giorni nel Candiano, un fatto non comune: sapeva già tantissimi particolari di quella imbarcazione, sino ad essere per me una vera guida ed un esempio di persona colta e sempre curiosa di apprendere cose nuove. Ricordo di avere sentito al telefono Ulisse quando le sue foto arrivarono sino a New York, ma ai miei rallegramenti sinceri contrapponeva la consueta semplicità ed umiltà tipici delle grandi persone. Questo artista piccolo di statura, ma grande di cultura e di innata bontà, resterà nel cuore di tanti di noi. Alla cara moglie Giulia e al figlio Pietro un abbraccio commosso.”