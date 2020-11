Ravennanotizie per il Settimo Centenario di Dante Alighieri: La Divina Commedia. Paradiso, Canto V

Per celebrare il Settimo Centenario di Dante Alighieri, Ravennanotizie.it e le altre testate collegate hanno deciso di pubblicare per cento giorni, integralmente, La Divina Commedia. Un canto al giorno, a partire dal 5 settembre, giornata d’inizio delle celebrazioni del Settimo Centenario in Italia. Per il testo del poema seguiamo l’edizione del critico letterario e dantista Giorgio Petrocchi (1921 – 1989) La Commedia secondo l’antica vulgata (4 volumi), a cura della Società Dantesca Italiana, Milano 1966-1967.

PARADISO, CANTO V

«S’io ti fiammeggio nel caldo d’amore

di là dal modo che ‘n terra si vede,

sì che del viso tuo vinco il valore,

non ti maravigliar; ché ciò procede

da perfetto veder, che, come apprende,

così nel bene appreso move il piede.

Io veggio ben sì come già resplende

ne l’intelletto tuo l’etterna luce,

che, vista, sola e sempre amore accende;

e s’altra cosa vostro amor seduce,

non è se non di quella alcun vestigio,

mal conosciuto, che quivi traluce.

Tu vuo’ saper se con altro servigio,

per manco voto, si può render tanto

che l’anima sicuri di letigio».

Sì cominciò Beatrice questo canto;

e sì com’uom che suo parlar non spezza,

continuò così ‘l processo santo:

«Lo maggior don che Dio per sua larghezza

fesse creando, e a la sua bontate

più conformato, e quel ch’e’ più apprezza,

fu de la volontà la libertate;

di che le creature intelligenti,

e tutte e sole, fuoro e son dotate.

Or ti parrà, se tu quinci argomenti,

l’alto valor del voto, s’è sì fatto

che Dio consenta quando tu consenti;

ché, nel fermar tra Dio e l’uomo il patto,

vittima fassi di questo tesoro,

tal quale io dico; e fassi col suo atto.

Dunque che render puossi per ristoro?

Se credi bene usar quel c’hai offerto,

di maltolletto vuo’ far buon lavoro.

Tu se’ omai del maggior punto certo;

ma perché Santa Chiesa in ciò dispensa,

che par contra lo ver ch’i’ t’ho scoverto,

convienti ancor sedere un poco a mensa,

però che ‘l cibo rigido c’hai preso,

richiede ancora aiuto a tua dispensa.

Apri la mente a quel ch’io ti paleso

e fermalvi entro; ché non fa scienza,

sanza lo ritenere, avere inteso.

Due cose si convegnono a l’essenza

di questo sacrificio: l’una è quella

di che si fa; l’altr’è la convenenza.

Quest’ultima già mai non si cancella

se non servata; e intorno di lei

sì preciso di sopra si favella:

però necessitato fu a li Ebrei

pur l’offerere, ancor ch’alcuna offerta

sì permutasse, come saver dei.

L’altra, che per materia t’è aperta,

puote ben esser tal, che non si falla

se con altra materia si converta.

Ma non trasmuti carco a la sua spalla

per suo arbitrio alcun, sanza la volta

e de la chiave bianca e de la gialla;

e ogne permutanza credi stolta,

se la cosa dimessa in la sorpresa

come ‘l quattro nel sei non è raccolta.

Però qualunque cosa tanto pesa

per suo valor che tragga ogne bilancia,

sodisfar non si può con altra spesa.

Non prendan li mortali il voto a ciancia;

siate fedeli, e a ciò far non bieci,

come Ieptè a la sua prima mancia;

cui più si convenia dicer ‘Mal feci’,

che, servando, far peggio; e così stolto

ritrovar puoi il gran duca de’ Greci,

onde pianse Efigènia il suo bel volto,

e fé pianger di sé i folli e i savi

ch’udir parlar di così fatto cólto.

Siate, Cristiani, a muovervi più gravi:

non siate come penna ad ogne vento,

e non crediate ch’ogne acqua vi lavi.

Avete il novo e ‘l vecchio Testamento,

e ‘l pastor de la Chiesa che vi guida;

questo vi basti a vostro salvamento.

Se mala cupidigia altro vi grida,

uomini siate, e non pecore matte,

sì che ‘l Giudeo di voi tra voi non rida!

Non fate com’agnel che lascia il latte

de la sua madre, e semplice e lascivo

seco medesmo a suo piacer combatte!».

Così Beatrice a me com’io scrivo;

poi si rivolse tutta disiante

a quella parte ove ‘l mondo è più vivo.

Lo suo tacere e ‘l trasmutar sembiante

puoser silenzio al mio cupido ingegno,

che già nuove questioni avea davante;

e sì come saetta che nel segno

percuote pria che sia la corda queta,

così corremmo nel secondo regno.

Quivi la donna mia vid’io sì lieta,

come nel lume di quel ciel si mise,

che più lucente se ne fé ‘l pianeta.

E se la stella si cambiò e rise,

qual mi fec’io che pur da mia natura

trasmutabile son per tutte guise!

Come ‘n peschiera ch’è tranquilla e pura

traggonsi i pesci a ciò che vien di fori

per modo che lo stimin lor pastura,

sì vid’io ben più di mille splendori

trarsi ver’ noi, e in ciascun s’udìa:

«Ecco chi crescerà li nostri amori».

E sì come ciascuno a noi venìa,

vedeasi l’ombra piena di letizia

nel folgór chiaro che di lei uscia.

Pensa, lettor, se quel che qui s’inizia

non procedesse, come tu avresti

di più savere angosciosa carizia;

e per te vederai come da questi

m’era in disio d’udir lor condizioni,

sì come a li occhi mi fur manifesti.

«O bene nato a cui veder li troni

del triunfo etternal concede grazia

prima che la milizia s’abbandoni,

del lume che per tutto il ciel si spazia

noi semo accesi; e però, se disii

di noi chiarirti, a tuo piacer ti sazia».

Così da un di quelli spirti pii

detto mi fu; e da Beatrice: «Dì, dì

sicuramente, e credi come a dii».

«Io veggio ben sì come tu t’annidi

nel proprio lume, e che de li occhi il traggi,

perch’e’ corusca sì come tu ridi;

ma non so chi tu se’, né perché aggi,

anima degna, il grado de la spera

che si vela a’ mortai con altrui raggi».

Questo diss’io diritto alla lumera

che pria m’avea parlato; ond’ella fessi

lucente più assai di quel ch’ell’era.

Sì come il sol che si cela elli stessi

per troppa luce, come ‘l caldo ha róse

le temperanze d’i vapori spessi,

per più letizia sì mi si nascose

dentro al suo raggio la figura santa;

e così chiusa chiusa mi rispuose

nel modo che ‘l seguente canto canta.

Nell’immagine, gli Spiriti del II Cielo secondo Gustave Doré

Nel video è contenuto un breve riassunto dei Canti dal III al X del Paradiso, tratto dal canale YouTube La Divina Commedia in HD