Ultimi appuntamenti per il festival Visioni Fantastiche

La seconda edizione di Visioni Fantastiche è giunta ormai al termine con gli ultimi due giorni di appuntamenti: domenica 15 novembre alle 11 si chiude il progetto formativo del Festival con un workshop dedicato alla Realtà Virtuale, accessibile in streaming su Zoom. Tutte le proiezioni rimarranno invece disponibili fino a mezzanotte su MYmovies.it dove sarà ancora possibile votare le pellicole che maggiormente hanno incontrato gli interessi del pubblico. I vincitori verranno annunciati solo dalla prossima settimana sulle pagine social del festival. Il workshop e le proiezioni sono gratuite e aperte a tutti.

Spazio Interattivo: La Realtà Virtuale

Cos’è la Realtà Virtuale? È quasi impossibile descrivere l’esperienza che regala a chi non l’ha mai provata. La realtà virtuale vuol dire esplorare mondi conosciuti e sconosciuti nei quali potersi immergere, interagendovi come se ci si trovasse veramente lì. L’unico limite alle potenzialità del VR è l’immaginazione. Vierre Hub è un progetto nato nel 2017 da un’idea di Francesco Crosa, Luca Vitale e Luca Galofaro con un obiettivo molto semplice: diffondere in Italia la conoscenza della Realtà Virtuale creando una community di persone appassionate a questa nuova tecnologia.

L’evento è gratuito e aperto a tutti. Cliccare qui domenica 15 novembre alle 11 per partecipare al laboratorio.