Al via a Cervia “Parole: Occasioni di legami”, ciclo di incontri per riflettere sul tema della posizione femminile

Continuano gli incontri, presentazioni on-line e in diretta facebook dedicati alla Giornata mondiale contro la violenza alle donne con un ricco programma che si concluderà il 16 dicembre.

Mercoledì 18 novembre, 2, 9, e 16 dicembre dalle 1.30 alle 11.30 si svolgerà l’iniziativa online “Parole: Occasioni di legami. Incontra altre donne per una comunità più unita”. Si tratta di una serie di incontri, con modalità a distanza (Google meet), con le operatrici del Servizio alle Pari Opportunità e dello Spazio Culturale ScambiaMenti, per riflettere insieme sul tema della posizione femminile e dell’essere madre, sull’importanza dei legami affettivi, per sostenere e accogliere donne che provengono da luoghi diversi con culture differenti. Per iscrizioni: seidonna@comunecervia.it; tel 0544 979266.

Cervia e tutti i suoi quartieri inoltre come un unico centro, diventano protagonisti di una mostra a cielo aperto attraverso l’installazione di alcuni totem fotografici che saranno installati nei prossimi giorni. Immagini e parole diffuse su “La parola che cura”, anteprima di un’esposizione più ampia che nel 2021 sarà allestita all’interno della Sala Rubicone. Gli autori degli scatti sono fotografi professionisti, amatori o affiliati a Circoli e Gruppi locali coinvolti dal Comune di Cervia su questo tema.

Le iniziative sono organizzate dall’assessorato Pari Opportunità Servizio Sei Donna. Il programma completo degli eventi.