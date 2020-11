Giornata dei Diritti dell’Infanzia: a Massa Lombarda incontro online “Leggere senza stereotipi”

Il 20 novembre è la Giornata Internazionale dei diritti dell’infanzia. Per l’occasione, alle 17.30 il Comune di Massa Lombarda ha organizzato una conferenza online dal titolo “Leggere senza stereotipi – Gli albi illustrati come mezzo per infrangere le diversità”. In questo incontro virtuale Alessandro Coppola, illustratore e autore del libro Colori ribelli (ed. Milena 2018), sarà intervistato da Carmen Plaza, curatrice del blog La biblioteca de Matteo. Introdurrà la conferenza Lisa Nani, referente locale di Nati per Leggere e bibliotecaria della biblioteca comunale “Fabrizio Trisi” di Lugo.

La conferenza sarà l’occasione per presentare il progetto #Con gli occhi dei bambini, un viaggio nelle regioni italiane e nel mondo attraverso tavole illustrate dei più bravi illustratori italiani e internazionali, che hanno guardato e rappresentato il mondo con gli occhi dei bambini, nell’attuale periodo storico caratterizzato dalla pandemia da Covid-19. La mostra delle tavole, inizialmente prevista presso il Centro Culturale Venturini di Massa Lombarda, con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, è stata rinviata a seguito del decreto in materia di contrasto alla diffusione da Covid-19, che ha disposto la chiusura degli istituti culturali. In attesa di riprogrammare la mostra, il progetto sarà presentato virtualmente, attraverso un video trasmesso durante la conferenza del 20 novembre. Interverranno sull’argomento la vicesindaco di Massa Lombarda e assessore alle Politiche Educative Carolina Ghiselli e Stella Nosella, ideatrice del progetto.

“Per noi è importante celebrare la Giornata Internazionale dei Diritti per l’adolescenza e l’infanzia perché oggi più che mai dobbiamo porre al centro i più piccoli, l’infanzia e l’adolescenza – dichiara Carolina Ghiselli -. ‘Con gli occhi dei bambini’ è una bellissima mostra che racconta il lockdown visto con lo sguardo dei più piccoli attraverso la narrazione grafica dei meravigliosi artisti che con i bambini e per i bambini lavorano costantemente. Dobbiamo essere consapevoli che proprio i più piccoli sono fortemente colpiti da questa emergenza. Le emozioni, le sensazioni che i più piccoli e i ragazzi vivono in questo momento sono acuite dall’incertezza e dalla paura. La mostra è sicuramente un percorso che apre il cuore, che ispira a pensieri ed emozioni grazie alle toccanti tavole che gli artisti hanno creato per questo momento storico particolare”.

La partecipazione alla conferenza è gratuita. È necessaria la prenotazione, contattando il Centro per le famiglie alla mail centrofamiglie@unione.labassaromagna.it. Le istruzioni di accesso verranno fornite al momento dell’iscrizione. L’iniziativa è stata organizzata dal Comune di Massa Lombarda, assessorati alle Politiche educative e Cultura, in collaborazione con il Centro per le Famiglie dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna e Nati per Leggere.