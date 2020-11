Visioni Fantastiche. I Vincitori sono Giacomo Talamini con “La Fiamma” e Bitar, Catoto e Steinberg con “Tito and the birds”

La seconda edizione di Visioni Fantastiche, festival per la formazione scolastica, chiude il sipario dando a tutti appuntamento al prossimo anno. A concludere la kermesse, come da tradizione, la consegna dei premi riservati ai vincitori: il premio al miglior Cortometraggio e il Premio al miglior Lungometraggio. Entrambi i vincitori si aggiudicheranno un montepremi di 1000 euro. Un premio simbolico ed uno materiale sanciti dagli studenti delle scuole e dal pubblico di MYmovies.it.

Il primo premio di 1000 Euro per il Miglior Film Cortometraggio viene assegnato a La Fiamma di Giacomo Talamini. Il primo premio di 1000 Euro per il Miglior Film Lungometraggio viene assegnato a Tito and the birds di Gabriel Bitar, André Catoto, Gustavo Steinberg.

Gli organizzatori hanno voluto ringraziare il portale Mymovies.it che ha accompagnato il festival in un delicato momento di transizione nella sua nuova versione ibrida. Visioni Fantastiche ha salutato le scuole e il suo pubblico, dando appuntamento al 2021 con la terza edizione del festival.