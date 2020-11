Giordano Sangiorgi del Mei di Faenza interviene alla Commissione Cultura e Istruzione del Senato

L’intervento di Giordano Sangiorgi del Mei alle Audizioni alla Commissione Cultura e Istruzione del Senato a favore delle associazioni e delle aziende della filiera delle piccole imprese, degli artisti e dei lavoratori del Made in Italy musicale, culturale e dello spettacolo ha avuto, spiega lo stesso, “un positivo riscontro a favore delle realtà indipendenti ed emergenti”.

Link dell’intervento:

https://www.facebook.com/CoordinamentoStage/videos/379170626468564

L’intervento, avanza Sangiorgi, “è stato particolarmente apprezzato con un intervento successivo dai componenti della Commissione che ne hanno apprezzato l’operatività, la chiarezza e la concretezza . Tra l’altro una componente della Commissione del Senato, la Senatrice Danila De Lucia ha voluto fare i complimenti al MEI e ai suoi 25 anni per avervi partecipato in qualità di giornalista più volte. E’ stato richiesto al Coordinamento StaGe! – rappresentante di 50 Associazioni per circa 10 mila piccole imprese del settore per circa 60 mila addetti rappresentato da Giordano Sangiorgi – di proseguire a mandare documentazione che sarà valutata e analizzata con grande interesse. Tra le iniziative, particolarmente interessante è stata ritenuta la proposta di attivare le sedi Rai regionali insieme agli Assessorati alla Cultura delle Regioni per realizzare programmi con gli artisti e i musicisti dei territori regionali e dare loro visibilità e introiti sui diritti, come proposto dall’Assessore regionale alla Cultura dell’Emilia Romagna Mauro Felicori e dal circuito giovanile musicale della Regione Lazio Laziosound”