In libreria “L’Elmo di Scipio. Storie del Risorgimento in uniforme” del faentino Jacopo Lorenzini

Esce in libreria oggi, 19 novembre, per Salerno Editrice, il secondo libro di Jacopo Lorenzini, ricercatore in storia contemporanea all’università di Macerata, faentino di nascita e cotignolese d’adozione. Si intitola “L’Elmo di Scipio. Storie del Risorgimento in uniforme” ed tratta della storia drammatica ed esaltante dell’Unità d’Italia attraverso la vita, i sogni e le illusioni di tre straordinari uomini d’arme del Risorgimento.

Il libro è il racconto corale dei sogni, delle illusioni, delle contraddizioni di coloro che parteciparono al Risorgimento indossando un’uniforme. Una storia culturale e politica della professione di ufficiale nell’Ottocento italiano, raccontata attraverso le vite di tre uomini eccezionali. Salvatore Pianell, Enrico Cosenz, Cesare Magnani Ricotti. Tre figli del Secolo, tre borghesi, tre provinciali che attraverso la carriera delle armi diventano piú potenti dei duchi e dei principi che quella carriera avevano sempre considerato cosa propria. Tre percorsi simili eppure profondamente diversi, che si incontrano, si separano e si intrecciano, e attorno ai quali si affollano tanti altri attori di quella straordinaria vicenda politica, culturale e militare che fu il Risorgimento italiano.

Amici e nemici, sognatori e grigi esecutori, geni e macellai. Da Giuseppe Garibaldi ai decrepiti generali borbonici che perdono un regno per incapacità e fanatismo. Dai nobili e tetragoni cavalieri della tavola rotonda sabauda che fanno di malavoglia il Grande Piemonte, ai figli dei piccoli borghesi che fanno l’Italia, o almeno ci provano.

Jacopo Lorenzini ha studiato storia contemporanea e storia delle istituzioni a Bologna, Parigi e Siena. Dopo il dottorato ha approfondito il tema della riconversione postunitaria del corpo ufficiali del Regno delle Due Sicilie presso l’Istituto Italiano di Studi Storici di Napoli. Attualmente è ricercatore all’Università di Macerata, dove si occupa della cultura militare nell’Italia dal secondo dopoguerra agli anni di piombo. Ha pubblicato la

monografia Uomini e Generali. L’élite militare nell’Italia liberale (1882-1915) (Milano 2017) e diversi saggi sulla storia culturale, sociale e politica delle istituzioni militari europee nel XIX e XX secolo.