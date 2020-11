Promozione del libro e della lettura: anche Russi per “Io leggo perché”

Anche quest’anno dal 21 al 29 novembre avrà luogo la grande iniziativa nazionale di promozione del libro e della lettura dal titolo #ioleggoperché per sviluppare le biblioteche scolastiche di ogni ordine e grado.

Tutti i cittadini sono invitati all’acquisto di libri, nelle librerie aderenti, che verranno poi donati alle scuole dell’infanzia, le primarie e le secondarie di primo e secondo grado (comprese le paritarie) che si sono registrate.

Gli editori aderenti si impegnano a donare anch’essi alle scuole un monte libri pari al numero di libri donati dal pubblico durante l’iniziativa, fino a un massimo di 100.000 copie.

Le scuole del nostro Comune che hanno aderito all’iniziativa sono:

Scuola dell’infanzia Don F. Conti di San Pancrazio

Scuola dell’infanzia Aquilone di Godo

Scuola dell’infanzia A. Bucchi di Chiesuola

Scuola dell’infanzia L.C. Farini di Russi

Scuola primaria A. Lama di Russi

Scuola primaria G. Fantini di Godo

Scuola primaria M. Fantozzi di San Pancrazio

Scuola secondaria A. Baccarini di Russi

La libreria Librimi di Miranda Blosi in corso L.C. Farini 118 a Russi si è gemellata con le scuole aderenti all’iniziativa e si occuperà di consegnare alle scuole i libri donati, di apporre sui libri la dedica che gli utenti vorranno fare, di consigliare di quali libri le scuole hanno necessità.

Le scuole aderenti hanno consegnato a Librimi una lista di libri desiderati, per suggerire ai cittadini i titoli che preferirebbero ricevere, per andare a colmare le lacune e/o ad aggiornare il patrimonio librario della propria biblioteca scolastica. Le liste dei libri desiderati non vincolano il pubblico, che sarà comunque libero di donare i libri che desidera.