Ravenna. Corso di laurea in Cooperazione internazionale, tre seminari online con il professor Nando Sigona

Nando Sigona, professore ordinario all’Università di Birmingham e direttore dell’Institute for Research into Superdiversity, esperto a livello europeo e internazionale dei temi legati all’immigrazione, sarà ospite in qualità di visiting professor del Corso di laurea magistrale in International Cooperation on Human Rights and Intercultural Heritage (I-Contact) e del Dipartimento di Beni Culturali di Ravenna.

Lo studioso, ricercatore associato al Refugee Studies Centre dell’Università di Oxford e all’Overseas Development Institute, sarà protagonista di un ciclo di seminari online dedicato ai ai temi dell’immigrazione, della cittadinanza e della diversità.

Tre gli appuntamenti in programma: due, lunedì 23 novembre alle 11 e venerdì 27 novembre alle 14, riservati agli studenti e alla comunità accademica; uno, mercoledì 25 novembre alle 18, aperto alla cittadinanza e in lingua italiana.

In particolare, mercoledì 25 novembre, Sigona dedicherà il suo intervento alla presentazione e discussione del volume ‘Undocument migration’ (Policy, 2019) di cui è coautore.

All’incontro parteciperanno Ouidad Bakkali, assessora all’Università, e Valentina Morigi, assessora all’Immigrazione del Comune di Ravenna. L’iniziativa si svolge in collaborazione con i progetti ‘Il Mondo intorno, terza edizione’ e ‘Europe Next’ del Comune di Ravenna.

Le conferenze si svolgeranno su piattaforma Microsoft Teams. Gli interessati a partecipare possono fare richiesta del link di accesso a annalisa.furia@unibo.it.