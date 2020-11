Ravenna. Al via martedì 24 novembre i Corsi d’Istruzione superiore organizzati dalla Casa Matha

Anche quest’anno la Casa Matha di Ravenna ha organizzato i “Corsi d’Istruzione superiore 2020-2021” declinati nelle tre aree: Artistica, Umanistica e Ambientale dirette rispettivamente da Marcello Landi, Fulvia Missiroli e Piergiorgio Vasi.

“Grazie all’aggiornamento tecnologico della sala Conferenze della Casa Matha, sarà possibile utilizzare le più moderne modalità di trasmissione via web. I Corsi pertanto verranno trasmessi online dal vivo utilizzando la piattaforma YouTube finché la normativa COVID non permetterà di svolgere le conferenze in presenza” spiega Maurizio Piancastelli Primo Massaro della casa Matha.

Per accedervi all’ora prefissata non sono necessarie particolari doti informatiche –proseguono dalla Casa Matha -:.Dal computer di casa, IPad o telefonino, digitare su qualsiasi motore di ricerca (es. Google) YouTube Casa Matha, comparirà un elenco di pagine della Casa Matha, cliccare su “Società degli Uomini della Casa Matha “ e quindi su “dal vivo” in rosso .

Oppure tramite link diretto del canale cliccando https://www.youtube.com/channel/UCZ2A82wES6Og8QtB4hqB66Q

“Eventuali cambi di programma, dettati dalla pandemia in corso, verranno comunicati per tempo ai soci e ai media – sottolineano -. Già da ora vi comunico che rispetto al programma, la prima conferenza del critico d’arte Renato Barilli, prevista per venerdì scorso, è stata rimandata a data destinarsi per cui si partirà martedì 24 novembre con la conferenza del filosofo Maurizio Ferraris dell’Università di Torino dal titolo “Una nuova totalità”.

PROGRAMMA Casa Matha Corsi 2020-21