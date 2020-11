Web radio locale: a Cervia si cercano ragazze e ragazzi per metterne in piedi una

Il Servizio Politiche Giovanili del Comune di Cervia ricerca ragazze e ragazzi dai 16 ai 29 anni per un percorso formativo dedicato alla nascita di una Radio Web locale.

Il corso di formazione sarà condotto dalla Scuola Holden, attraverso docenti esperti in strategie comunicative e storytelling. L’inizio del percorso è previsto per dicembre 2020 con modalità a distanza e prevederà un impegno di 24 ore totali.

A fine corso, i ragazzi saranno selezionati per avviare una collaborazione sperimentale della durata di un anno. L’unico requisito richiesto è un alto grado di interesse a lavorare per la comunità di Cervia in un’ottica partecipata.

È previsto un colloquio conoscitivo e motivazionale. Il termine ultimo per candidarsi è venerdì 4 dicembre. Per informazioni sui contenuti del corso e possibili riconoscimenti, contattare gli operatori di Informagiovani e Scambiamenti negli orari di apertura dei servizi.

“In un momento in cui molte delle attività che seguivano i ragazzi sono state sospese – ha dichiarato l’assessora alle Politiche giovanili Bianca Maria Manzi – ci è sembrato opportuno pensare di avviare un progetto per loro che si potesse fare anche a distanza. La radio sta vivendo una nuova vita grazie al digitale e ai podcast e sta appassionando sempre di più anche le nuove generazioni. Con questo percorso, i giovani impareranno le tecniche di realizzazione di una web radio e soprattutto di produzione dei contenuti.”