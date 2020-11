Biblioteca Trisi di Lugo, dal 25 novembre sarà possibile ritirare i libri direttamente in sede

La Biblioteca “Fabrizio Trisi” di Lugo amplia il suo servizio e ai prestiti a domicilio aggiunge anche il ritiro in sede. La biblioteca, attualmente chiusa nel rispetto del Dpcm del 3 novembre scorso, ha infatti adeguato i servizi di prestito secondo l’indicazione fornita dall’Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna che specifica come la chiusura al pubblico delle biblioteche non impedisca loro di “svolgere il servizio di prestito di libri e altri materiali, sia in sede che a distanza”. La biblioteca Trisi a partire da mercoledì 25 novembre aggiunge quindi la possibilità di ritirare i libri e gli altri materiali direttamente nella sua sede, dove sarà possibile anche restituire i documenti precedentemente presi in prestito. Resta attiva anche la consegna a domicilio.

Il ritiro e consegna in sede può avvenire dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 19; il sabato dalle 9 alle 12.30. Le richieste di prestito possono avvenire via telefono al numero 0545 38556, via mail all’indirizzo trisi@comune.lugo.ra.it o trisiragazzi@comune.lugo.ra.it, via WhatsApp al numero 339 5380983 o tramite i canali Facebook e Instagram della biblioteca.

Per informazioni scrivere a trisi@comune.lugo.ra.it o trisiragazzi@comune.lugo.ra.it, contattare i numeri 0545 38556 o 339 5380983 (WhatsApp).