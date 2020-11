A Massa Lombarda la Torre dell’orologio si illumina di rosso: letture online per la Giornata contro la violenza sulle donne

Il Comune di Massa Lombarda celebra anche quest’anno la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, ricordata in tutto il mondo il 25 novembre. Quest’anno, vista la situazione emergenziale, non sarà possibile organizzare le tradizionali iniziative, ma sono comunque in programma alcuni appuntamenti che permetteranno di riflettere su questa ricorrenza nel rispetto delle norme anticovid.

Dal tardo pomeriggio di mercoledì 25 novembre, la torre dell’orologio si illuminerà di rosso, colore simbolo della lotta contro la violenza di genere. Inoltre, il Centro Culturale Venturini proporrà una lettura dedicata a tutte le bambine nell’ambito del programma “Letture del Signor Oreste” e una mostra bibliografica sul tema. Il video della lettura e le immagini della mostra bibliografica saranno pubblicati sulla pagina Facebook del Centro Culturale.