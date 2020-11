Fusignano. Videoconferenza nel 71esimo anniversario della rotta del Senio

Il 26 novembre 1949 il fiume Senio ruppe gli argini e Fusignano venne allagata: lo scorso anno, in occasione del 70esimo anniversario di questo avvenimento, l’Amministrazione comunale ha deciso di assumere questa data per condividere ogni anno gli aggiornamenti sui lavori di messa in sicurezza idraulica previsti dalla Regione Emilia-Romagna.

Non potendo organizzare l’evento in presenza, si è deciso di confermare l’impegno preso con una videoconferenza che si terrà giovedì 26 novembre alle 20.30. Interverranno per l’occasione il sindaco di Fusignano Nicola Pasi, il responsabile del Servizio Area Reno e Po di Volano Claudio Miccoli e il presidente dell’associazione “Amici del Senio” Domenico Sportelli.

La conferenza è pubblica e potrà essere seguita in streaming collegandosi a questo link: https://stream.lifesizecloud.com/extension/6478768/98b58b0c-827c-4ee7-b84d-acea54ce06d8. Sarà sufficiente inserire il proprio nome per accedere poi alla stanza virtuale.