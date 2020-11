Il Teatro del Drago porta in scena Fagiolino, online dall’Almagià di Ravenna

Continua online la programmazione de Le Arti della Marionetta, XXXII Stagione di Teatro di figura per bambini e genitori organizzata dal Teatro del Drago di Ravenna. Il palinsesto online è stato inaugurato da Baby Halloween il 31 ottobre scorso e ha ospitato finora i due laboratori-spettacoli Storie in tasca. Dare un nome alle stelle e Tina&Gigi.

Tornano i Burattini del Teatro del Drago, torna l’eroe della baracca: Fagiolino Fanfan! Domenica 29 novembre, alle ore 17 online su piattaforma Zoom, i fratelli Monticelli mettono in scena un grande classico della tradizione burattinesca emiliano-romagnola: Il Tarlantan della Moscovia.

Una versione inedita, di burattini reloaded, rivisitati per la fruizione online. I burattinai metteranno in scena lo spettacolo in diretta dalle Arteficerie Almagià di Ravenna – dove il Teatro del Drago, grazie alla concessione del Comune di Ravenna, sta portando avanti la propria attività secondo la programmazione prevista dal cartellone della stagione de Le Arti della Marionetta, nel rispetto delle indicazioni nazionali, superando in qualche modo la chiusura dei teatri. Lo spettacolo sarà seguito da casa, online sulla piattaforma gratuita Zoom (scaricabile da tutti i motori di ricerca), tramite la quale gli spettatori potranno interagire in tempo reale con gli artisti e tra di loro.

La trama: il pappagallo del Dottore è morto in circostanze misteriose… Il Dottore decide di indagare. Fagiolino, vero colpevole della “disgrazia” del pappagallo, è l’unico servo che riesce a non farsi licenziare. Sandrone e Brighella, invece innocenti, restano senza lavoro e si vendicano. Tra mille peripezie, scherzi e bastonate, tutto andrà a finir bene.

Lo spettacolo, adatto ai bambini dai 5 ai 95 anni, mette in evidenza la briosità tipica della farsa o commedia brillante burattinesca. Ricco di accenti e battute che provengono dai vecchi canovacci, con sproloqui, vecchi detti e una miscela di dialetti maccheronici dell’Emilia. La recitazione e la manipolazione sono svolte da un solo burattinaio (con l’aiuto di un “secondo” aiutante-burattinaio) che coinvolge il pubblico nello spettacolo, anche nella modalità online.

Dopo lo spettacolo, grazie alle possibilità offerte dalla piattaforma digitale, i bambini potranno sperimentare un incontro ravvicinato con i burattini e scoprire alcune curiosità inedite sulle tecniche e sulle particolarità di questa arte antica che in questo caso incontra la tecnologia.

È possibile acquistare i biglietti per l’evento online sul sito www.vivaticket.com.

Il costo è a connessione (biglietto unico 10 euro a nucleo familiare).

Per qualsiasi informazione dettagliata potete contattare la info line 392 6664211 e ogni aggiornamento verrà postato sulla pagina FB delle Arti della Marionetta e del Museo La casa delle Marionette. Settimanalmente verrà inoltre spedita una newsletter per la quale è necessaria l’iscrizione sul sito www.teatrodeldrago.it, dove troverete anche il programma completo di tutte le attività.

La rassegna è diretta e organizzata da Teatro del Drago/Famiglia d’Arte Monticelli e si svolge in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Ravenna, la Regione Emilia-Romagna, il MIBACT Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo.