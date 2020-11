Nasce a Ravenna “Poesie a Domicilio”: ordini la tua poesia e i ragazzi di Spazio A te la consegnano a casa

Basta scrivere un messaggio per ordinare un regalo originale comodamente da casa: “Poesie a Domicilio” è nato da un’idea del giovane collettivo Spazio A, che unisce persone di varia formazione impegnate nel mondo del teatro, ed è patrocinato dal Comune di Ravenna. In un periodo in cui le iniziative culturali, per ragioni sanitarie, scarseggiano, i giovani attori e le giovani attrici del gruppo hanno pensato a una via sicura e semplice per continuare a diffondere letteratura e, in un certo senso, anche il teatro stesso. Proprio come il cibo, ormai, può essere ordinato online e offline velocemente e direttamente a casa, così Spazio A propone un vero e proprio menù di poesie da poter ordinare a domicilio: dagli antipasti, ovvero le poesie inedite di autori locali, ai dolci, le immancabili poesie d’amore, passando per le portate classiche e quelle speciali, rispettivamente le più celebri poesie storico-letterarie e quelle per i più piccoli.

Per ogni portata si potrà anche scegliere un contorno appropriato, ovvero una musica di sottofondo per accompagnare il componimento. Naturalmente, c’è spazio anche per i “fuori menù”: se avete in mente una poesia in particolare che non è presente tra le scelte previste, potete richiederla lo stesso e concordarla con gli organizzatori. Fatto l’ordine al numero 351 6553555 o all’indirizzo mail poesieadomicilio2020@gmail.com, con tutti i dettagli necessari, un “rider” provvisto di tutti i dispositivi di sicurezza si presenterà alla destinazione concordata all’orario richiesto, e leggerà la poesia per poi consegnarla a chi l’ha ricevuta.

Il servizio è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 21.30 e tutto il giorno il sabato e la domenica. Dopo l’avvio del progetto la settimana scorsa, le prenotazioni hanno già cominciato a moltiplicarsi e molti ravennati hanno ricevuto la propria poesia a domicilio. L’ordine, per garantire un’organizzazione ottimale, deve essere fatto con almeno 24 ore di anticipo.

Spazio A nasce nel 2020 dall’unione spontanea di persone con storie ed esperienze sceniche diverse, formatasi in seno all’associazione culturale Galla & Teo (Via Comacchio 11 – 48124 Ravenna – Tel. 338 3435435 E-mail: info@gallaeteo.org). “Gente di teatro”, che non si identifica esclusivamente con un ruolo della produzione, ma ama profondamente il palcoscenico, lo rispetta, ne comprende il valore artistico e sociale. È uno spazio di ricerca, ascolto e sperimentazione. È libero e aperto a progetti che coinvolgono diverse forme artistiche, che mescolano suggestioni, che confondono le linee di confine tra cosa è già stato fatto e cosa, invece, rimane ancora da scoprire.

Instagram: @spazioa_

Telefono (Poesie a Domicilio): 351 6553555

Mail (Poesie a Domicilio): poesieadomicilio2020@gmail.com.