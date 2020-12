Giornata del Contemporaneo. A Massa Lombarda la cultura si svela on line

Massa Lombarda partecipa alla Giornata del Contemporaneo, l’iniziativa promossa da Amaci (Associazione dei Musei d’arte contemporanea italiani) in programma sabato 5 dicembre. L’evento, giunto alla sedicesima edizione, si presenta quest’anno in una nuova versione online per favorire la partecipazione di più realtà possibili, promuovere e far emergere la rete del contemporaneo nazionale e internazionale.

Il Centro Culturale “Carlo Venturini” di Massa Lombarda parteciperà all’iniziativa, pubblicando, come richiede il progetto, sulla sua pagina Facebook, il 5 dicembre, un contenuto artistico custodito nel Centro Culturale che rappresenta l’arte contemporanea.

