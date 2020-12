Giornata del contemporaneo: pillola video del Mic di Faenza sull’installazione di Mairo Airò

Sabato 5 dicembre il MIC di Faenza aderisce alla giornata del contemporaneo indetta da Amaci con un evento completamente digitale, a causa dell’emergenza sanitaria: sarà condivisa su tutti i suoi social una pillola video di presentazione dell’installazione di Mairo Airò “Modellare l’acqua”.

L’opera è entrata a fare parte in questi giorni della collezione permanente del museo. Il progetto, a cura di Simone Ciglia, promosso dalla Fondazione Malvina Menegaz per le Arti e le Culture, realizzato con il sostegno dell’Italian Council (6 Edizione, 2019), programma di promozione dell’arte contemporanea nel mondo della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero per i Beni e Attività Culturali e per il Turismo. L’installazione rievoca la conformazione dell’alveo di un fiume, scomposto in singoli elementi costituiti da archetipi della ceramica di Castelli (piatti, tazze, brocche), in una composizione sospesa e acrobatica che cita il tema della fontana.

“Modellare l’acqua” è stata presentata per la prima volta spazio Bazament di Tirana (27 febbraio – 22 marzo 2020), preceduto da un calendario di attività quali un laboratorio di ceramica presso l’Università POLIS e un talk con l’artista e il curatore (in collaborazione con Harabel Contemporary Art Platform).

Inoltre, visto il prorogarsi dello stato di emergenza e della chiusura dei musei, continuano le rubriche digitali proposte dal MIC di Faenza sui suoi canali social (Instagram, Facebook, Twitter e YouTube) per rimanere vicino al suo pubblico. Ogni lunedì prosegue #giocavamoconlaceramica con materiale di archivio dei laboratori degli anni ’80. Dall’archivio delle videocassette del laboratorio “Giocare con la ceramica” degli anni ’80 sono spuntati tanti e bellissimi ricordi. Così il MIC ha deciso di pubblicarli e fare un gioco con il suo pubblico chiedendo di riconoscersi e mandare in risposta ai post un pensiero, una storia divertente o una fotografia del “capolavoro” realizzato a quel tempo e di taggarlo #giocavamoconlaceramica.

Ogni giovedì proseguono le visite guidate on line alla mostra di Alfonso Leoni condotte da Claudia Casali, direttrice del MIC e curatrice della mostra. #alfonsoleoni.

Infine, dalla prossima settimana, ogni mercoledì, avrà inizio la nuova rubrica #musicadismalto: un viaggio tra le opere in maiolica della collezione del Museo che hanno un rapporto diretto con la musica. Ad ogni opera verranno associati brani musicali del periodo.

Info: www.micfaenza.org