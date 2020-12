Inaugurazione online della mostra sui ricordi di scuola dell’Ecomuseo del Sale e del Mare di Cervia

Da sabato 5 dicembre, la mostra partecipativa dell’Ecomuseo del Sale e del Mare di Cervia “Ti racconto una cosa…del primo giorno di scuola” inaugurerà con un’anteprima online sul sito www.ecomuseocervia.it. Dedicata ai ricordi di scuola, l’esposizione era ormai pronta per la sua apertura quando le misure governative, per la sicurezza di tutti hanno imposto uno stop a mostre e musei. Sembrava tuttavia doveroso, scrivono dall’Ecomuseo del Sale e del Mare di Cervia, dare voce a tutti i partecipanti e alla loro voglia di mettersi in gioco condividendo una parte di sé.

«Forse non farò cose importanti, ma la storia è fatta di piccoli gesti anonimi», scriveva Italo Calvino, e questo è il pensiero alla base di “Ti racconto una cosa”, giunta alla nona edizione. I piccoli oggetti e soprattutto i racconti dei partecipanti, inseriscono di volta in volta un tassello alla storia di Cervia e al rapporto intimo che ognuno ha con la propria città.

“Con piacere presentiamo l’anteprima della tradizionale mostra di Natale e, con altrettanta gioia – aggiungono dal museo – vi invitiamo a continuare a consegnare oggetti e racconti brevi allo IAT di Cervia (Torre San Michele). Appena l’emergenza sarà cessata potremo ritrovarci ad esplorare una mostra ancora più grande e più bella. Per il momento ogni oggetto già consegnato, o che arriverà prossimamente, troverà spazio nella homepage del sito www.ecomuseocervia.it e, a cadenza regolare, nelle pagine facebook e instagram di @ecomuseocervia. Noi ce la mettiamo tutta, aiutateci a conoscervi meglio!”.