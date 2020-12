Incontro a Dante si arricchisce di tanti appuntamenti per le festività

In vista delle festività si arricchisce di appuntamenti il programma di dicembre delle visite di Incontro a Dante – Percorsi guidati alla scoperta della Ravenna del Sommo Poeta, iniziativa organizzata dalle guide turistiche de Il Cammino di Dante patrocinata dal Comune di Ravenna – Assessorato al Turismo e inserita nelle celebrazioni di 700 VIVA DANTE. Oltre alle visite del sabato e della domenica alle ore 11.00, previste per tutto l’anno delle celebrazioni del settecentenario dantesco, si è pensato di fornire una programmazione più ampia per offrire l’occasione di godere di un momento culturale durante le festività in tempi in cui musei, mostre e complessi monumentali sono chiusi.

L’attività di guida turistica può essere esercitata nel rispetto delle linee guida nazionali, come indicato sul sito della Regione Emilia-Romagna, pertanto queste visite guidate rappresentano la possibilità di apprezzare il nostro patrimonio culturale stando all’esterno in tutta sicurezza. Un arricchimento per il nostro spirito, in una situazione in cui se ne sente il bisogno, che offre risalto ad una Ravenna che è davvero un museo a cielo aperto in cui ogni angolo, scorcio o mattone racconta secoli di storia e di arte e che permette di rendere omaggio a Dante Alighieri nel settecentenario della sua morte. Le visite, realizzate in collaborazione con Ravenna Incoming, hanno una durata di un’ora e mezza. Rivolte ad un massimo di 15 persone sono effettuate in esterno rispettando i protocolli COVID-19 e con l’ausilio di radioguide per il mantenimento del distanziamento sociale.

IL PROGRAMMA DI DICEMBRE E DELLE FESTIVITÀ

SABATO 5 DICEMBRE ore 11.00 – Con gli occhi di Dante: testimonianze reali ed evocate della Ravenna trecentesca, visita guidata a cura di Serena Zecchini

DOMENICA 6 DICEMBRE ore 11.00 – Latinità e Fascismo: Dante strumento di propaganda, visita guidata a cura di Cristiana Zama

MARTEDI 8 DICEMBRE ore 11.00 – Il mistero delle ossa di Dante, il fantasma e altri aneddoti, visita guidata a cura di Manuela Guerra / ore 15.00 – I luoghi dell’ultimo esilio, visita guidata a cura di Cinzia Tittarelli

SABATO 12 DICEMBRE ore 11.00 – Sulle tracce di Dante Uomo, visita guidata a cura di Tiziana Brescacin

DOMENICA 13 DICEMBRE ore 11.00 – Latinità e Fascismo: Dante strumento di propaganda, visita guidata a cura di Cristiana Zama

SABATO 19 DICEMBRE ore 11.00 – Se Dante non fosse stato a Ravenna, visita guidata a cura di Elisa Cornacchia

DOMENICA 20 DICEMBRE ore 11.00 – C’era una volta… Dante a Ravenna, visita guidata a cura di Monica Buldrini

SABATO 26 DICEMBRE ore 11.00 – Dante e le figure femminili care al Poeta a Ravenna, visita guidata a cura di Manuela Guerra / ore 15.00 – Se Dante non fosse stato a Ravenna, visita guidata a cura di Elisa Cornacchia

DOMENICA 27 DICEMBRE ore 11.00 – Street Dante: a passeggio con il Sommo Poeta tra curiosità e arte urbana, visita guidata a cura di Angela Izzo / ore 15.00 – Con gli occhi di Dante: testimonianze reali ed evocate della Ravenna trecentesca, visita guidata a cura di Serena Zecchini

VENERDI 1 GENNAIO ore 15.00 – Il mistero delle ossa di Dante, il fantasma e altri aneddoti, visita guidata a cura di Manuela Guerra

SABATO 2 GENNAIO ore 11.00 – Dante e le figure femminili care al Poeta a Ravenna, visita guidata a cura di Manuela Guerra / ore 15.00 – I luoghi dell’ultimo esilio, visita guidata a cura di Cinzia Tittarelli

DOMENICA 3 GENNAIO ore 11.00 – Latinità e Fascismo: Dante strumento di propaganda, visita guidata a cura di Cristiana Zama / ore 15.00 – Street Dante: a passeggio con il Sommo Poeta tra curiosità e arte urbana, visita guidata a cura di Angela Izzo

MERCOLEDI 6 GENNAIO ore 11.00 – Con gli occhi di Dante: testimonianze reali ed evocate della Ravenna trecentesca, visita guidata a cura di Serena Zecchini / ore 15.00 – Street Dante: a passeggio con il Sommo Poeta tra curiosità e arte urbana, visita guidata a cura di Angela Izzo

Per informazioni: cell. 339.3852304 – guideilcamminodidante@gmail.com – facebook.com/incontroadante. Le visite hanno un costo a persona di 10 Euro, comprensivo del noleggio della radioguida; bambini gratuito fino a 10 anni. È necessaria la prenotazione su ravennaexperience.it, eventbrite.it o contattando direttamente la guida.

Per ulteriori informazioni: Cristiana Zama cell. 338.8246038 – email: czama@libero.it