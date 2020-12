Dal 18 al 20 dicembre torna per il decimo anno Passatelli in Bronson, il “Festival delle Feste”

Torna per il decimo anno, seppure in versione “smart” online, il “Festival delle Feste” di Bronson Produzioni. La Decima di Passatelli

“Everywhere, online!” proporrà sei live e quattro incontri in tre giorni, i concerti saranno visibili in diretta streaming con un biglietto cosiddetto “Up to you” (cioè per il quale si può offrire da 0 in su, in pratica quello che uno vuole) acquistabile sulla piattaforma Dice.fm, mentre gli incontri saranno in streaming sulla pagina Facebook del Bronson. E come da tradizione non poteva mancare la sezione cibo, in modalità delivery dal Bronson Café.

Con I live di:

Ron Gallo – Bee Bee Sea – Post Nebbia – So Beast – Sunset Radio – Marrano

Nonostante le attuali condizioni stiano di fatto rendendo impossibile la fruizione di eventi dal vivo in presenza, l’Associazione Culturale Bronson ha deciso di non sospendere l’ormai tradizionale appuntamento con Passatelli in Bronson, il festival natalizio che alla musica live unisce le proposte gastronomiche tipiche del periodo.

I concerti saranno allora sì online ma in diretta streaming, fruibili dunque in tempo reale, tramite la piattaforma Dice. E in diretta – ma sulla pagina Facebook di Bronson – saranno anche i quattro incontri di Passatelli in Bronson 10, in programma nei due pomeriggi di venerdì 18 e sabato 19 dicembre. Diverso invece il discorso legato alla questione cibo, che verrà gestito in modalità delivery dal Bronson Café.

Dando un’occhiata alle band ospiti di questa decima edizione di Passatelli, troviamo tante ottime realtà indipendenti italiane, come i padovani Post Nebbia, recentemente segnalati dalla rivista Rolinng Stones tra i gruppi più promettenti, che presentano il nuovo album “Canale Paesaggi”; poi i Bee Bee Sea, da Mantova, in circolazione dal 2013 e con un nuovo disco (è il terzo) incentrato su sonorità garage-punk sperimentali di grande impatto. Giocano in casa i punk rocker ravennati Sunset Radio, il cui singolo “Upside Down” ha fatto il botto un paio d’anni fa, portandoli in tour praticamente in tutto il mondo, e che ora presentano un nuovo ep. I bolognesi So Beast sono invece un duo che unisce l’elettronica sperimentale, il trip hop, il post punk, il noise, il pop, lo psy, il tribale, il funky, l’industrial e la musica contemporanea, uniti a live show intensi, psichedelici e anarco-eclettici. Anche i Marrano sono romagnoli, ma di Rimini. Nati nel 2015, nel marzo 2020 hanno pubblicato “Perdere”, il loro secondo album, per il quale si può parlare di alternative rock, grunge, garage punk e industrial. Infine, l’ospite internazionale del festival, lo statunitense Ron Gallo, nel cui live in diretta da Nashville, potremo ascoltare anche brani dal suo terzo album, “Peacemeal”, uscito in ottobre, dove le sue radici rock e garage punk sono interpretate con un’abbondanza di intelligenza e passione.

LIVE – in esclusiva su Dice.Fm

Venerdì 18 dicembre alle ore 21

Sunset Rado – So Beast

Sabato 19 dicembre alle ore 21

Ron Gallo – Post Nebbia

Domenica 20 dicembre alle ore 17

Bee Bee Sea – Marrano

Panel & presentazioni di libri – Ideato con la collaborazione di Patrizio Cenacchi – ATER Fondazione

live alla pagina Facebook @bronsonproduzioni

Venerdì 18 dicembre alle ore 17

Panel Legge Musica – Una nuova filiera della musica in E-R

Cinzia Cazzoli (Responsabile settore Investimenti e spettacolo), Giuseppe Mariani (Trasporti Eccezionali), Gabriele Gianpichetti (Locomotiv/Freschissimo), Chris Angiolini (La Zona D’Ombra), modera Pierfrancesco Pacoda

Venerdì 18 dicembre alle ore 18

Presentazione del volume Scrivere di Musica – Una guida pratica e intima pubblicato da Minimum Fax, con l’autore Rossano Lo Mele e Francesco Farabegoli (Rumore)

Sabato 19 dicembre alle ore 17

Presentazione del volume Bologna 1980 – Il concerto dei Clash in Piazza Maggiore nell’anno che cambiò l’Italia, pubblicato da Goodfellas, con gli autori Oderso Rubini e Ferruccio Quercetti. Modera Pierfrancesco Pacoda

Sabato 19 dicembre alle ore 18

Presentazione del volume Shock Antistatico – Il Post Punk italiano pubblicato da Goodfellas, con l’autore Stefano Gilardino, ospite Oderso Rubini, modera Francesco Farabegoli (Rumore)

Tutti gli incontri live su Facebook sono ad accesso gratuito. I live in esclusiva su Dice.FM devono essere prenotati sulla piattaforma con la formula UP TO YOU (da 0€ a quello che vuoi).

Passatelli in Bronson partecipa alla campagna di Gianluca Costantini per Amnesty International “Una sedia per Patrick Zaky”