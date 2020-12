Dal 9 dicembre la Biblioteca “Oriani” di Ravenna riapre al pubblico per il servizio di prestito su prenotazione

In ottemperanza del DPCM 3/l2/2020 art. 1 lettera r, a partire da mercoledì 9 dicembre la Biblioteca di storia contemporanea “A. Oriani” riapre al pubblico per il servizio di prestito su prenotazione. La prenotazione è obbligatoria. Le richieste di prestito potranno essere inoltrate attraverso le apposite funzioni disponibili nel catalogo online Scoprirete della Rete bibliotecaria di Romagna e di San Marino, oppure tramite telefono e email ai seguenti recapiti: tel. 0544 214767; informazioni@bibliotecaoriani.it.

Giorno e orario del ritiro saranno comunicati dagli operatori della biblioteca. Per l’accesso alla biblioteca è obbligatorio indossare la mascherina e pulirsi le mani con il gel idroalcolico contenuto nel dispenser posto all’ingresso. Non sarà consentito l’ingresso a più di due utenti per volta. Gli utenti dovranno mantenere la necessaria distanza di sicurezza gli uni con gli altri e con il bancone del reference, seguendo l’apposita segnaletica sul pavimento. Per la restituzione dei volumi sarà disponibile un box situato all’entrata della biblioteca. I volumi rientrati dal prestito saranno sottoposti ad un periodo di “quarantena” della durata di 7 giorni, perciò non potranno essere nuovamente disponibili prima che sia trascorso detto periodo di “quarantena”.

Fino al 31 dicembre 2020 resta comunque attivo il servizio di prestito a domicilio, con la possibilità di restituire i libri presso la Libreria “Dante” in via Diaz n. 39.