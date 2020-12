Faenza, Palazzo Milzetti propone #milzettivirtualtour, visite guidate digitali per continuare a dialogare con il pubblico

A seguito delle disposizioni del Governo, Palazzo Milzetti – Museo nazionale dell’età neoclassica in Romagna insieme a tutti i luoghi della cultura della Direzione Musei Emilia Romagna, non è accessibile al pubblico fino al cessare dell’emergenza. Questo non significa che il sito museale voglia fermarsi e interrompere il dialogo con il pubblico. A tal fine ha ideato, grazie all’impegno dei servizi educativi del museo, una serie di visite guidate digitali, denominate #milzettivirtualtour, tramite la pagina facebook del museo.

#milzettivirtualtour racconta il Museo e le sue collezioni attraverso alcune dirette facebook: il pubblico viene accolto nelle magnifiche stanze del Museo e accompagnato virtualmente alla scoperta degli angoli più reconditi del Palazzo. Abbiamo modo così di approfondire tematiche inerenti ai diversi ambienti del Museo e di svelare storie e curiosità attraverso un affascinante viaggio fra mito ed attualità.

#milzettivirtualtour è uno strumento aggiuntivo rispetto alla consueta visita guidata, un’occasione in più in un momento così difficile, in attesa di riassaporare dal vivo il piacere di una visita a Palazzo Milzetti. Dopo le visite in diretta, già effettuate nel corso dell’emergenza Covid, che hanno riscontrato largo favore di pubblico, il nuovo appuntamento è fissato per mercoledì 9 Dicembre 2020, alle ore 20, sulla pagina Facebook del Museo: “Le Sale dell’Ala Lunga, le Scuderie e le Cantine storiche”. Una visita guidata molto speciale, che condurrà i visitatori alla scoperta di luoghi normalmente non accessibili al pubblico: le Sale dell’Ala Lunga, le Scuderie e le Cantine storiche di Palazzo Milzetti. Un tour alla scoperta di ambienti del Palazzo decorati negli anni venti dell’800: i visitatori potranno percorrere le Sale dell’Ala Lunga con le decorazioni realizzate ai tempi della proprietà Rondinini. Sarà anche possibile visitare le Scuderie per il ricovero dei cavalli e delle carrozze e infine riscoprire le Cantine, luogo particolare per i molteplici utilizzi nelle diverse epoche storiche.

INFORMAZIONI – Tutti i contenuti saranno fruibili sul profilo facebook del Museo: https://www.facebook.com/PalazzoMilzettiFaenza/ Agli indirizzi https://palazzomilzetti.jimdofree.com/percorso-multimediale-multimedia/ https://palazzomilzetti.jimdofree.com/milzettivirtualtorur-le-dirette-streaming/ sono inoltre disponibili percorsi multimediali fruibili da casa oppure potete scaricare la nostra App.