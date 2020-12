Gruppo Culturale Civiltà Salinara Cervia: Oscar Turroni confermato presidente

Il 2020 è un anno importante per il Gruppo Culturale Civiltà Salinara, che sta vivendo il trentennale della sua formazione e che ha rinnovato le cariche sociali dell’associazione, con un rinnovo valido per il triennio 2020-2023.

Dall’assemblea generale degli iscritti del 27 ottobre scorso, è scaturito il rinnovo del Consiglio Direttivo. La composizione dell’organo dirigente dell’associazione risulta composto nel modo seguente:

Consiglieri: Oscar Turroni, Gabriele Bernabini, Franco di Ticco, Sergio Dallamora, Augusto Pezza, Ettore Viroli, Claudia Girometti, Giovanna Campana, Alberto Zattoni, Renato Lombardi e Claudio Ridolfi.

Organo di Controllo: Roberto Zoffoli, Massimo Evangelisti e Luciano Ridolfi

Probiviri: Edoardo Alessi, Brunello Berti e Vincenzo Vincenzi.

All’assemblea ha fatto seguito una successiva riunione del nuovo Consiglio direttivo,del 3 dicembre, nel rispetto delle norme anticovid ed è scaturita una ripartizione degli incarichi sociali.

Purtroppo il 16 ottobre scorso è scomparso Eros Marzelli, Vicepresidente dell’associazione, storico fondatore del Gruppo Culturale Civiltà Salinara.

Per quanto attiene alle cariche sociali istituzionali è stato confermato nel ruolo di Presidente Oscar Turroni. Il nuovo vicepresidente è Sergio Dallamora ed Economo è stato nominato Claudio Ridolfi.

Al di là degli incarichi statutari, fanno saprre, si è confermata “la scelta di individuare figure di coordinatori di singole attività dell’associazione, per consolidarne la gestione collegiale. A Giovanna Campana è stato confermato l’incarico di coordinatrice del rapporto con tutte le realtà scolastiche (dalle scuole primarie all’Istituto Alberghiero). A Gabriele Bernabini è stato confermato un ruolo di segretario operativo dell’associazione. A Franco Di Ticco è stato affidato l’incarico di coordinamento delle attività e delle iniziative sociali (dall’organizzazione del Cammino del Sale, alle gite sociali), oltre che di segretario verbalizzatore. Ad Augusto Pezza spetta il compito di coordinamento dell’attività dell’associazione per il Museo del Sale e per le visite guidate al museo. Per quanto riguarda la gestione della Salina Camillone, è stato individuato in Claudio Ridolfi il coordinatore con il compito di seguire gli aspetti produttivi e delle visite guidate. .La Salina Camillone è l’unica rimasta dei fondi saliferi a raccolta multipla, oggi sezione all’aperto del Museo del sale e Presidio di Slow Food. Infine a Renato Lombardi è stato confermato il ruolo di coordinamento delle attività culturali e della comunicazione”.

Con questo assetto organizzativo l’associazione è “pronta a ripartire una volta superata l’emergenza Covid-Coronavirus. L’associazione è impegnata su molteplici fronti: gestione del Museo del Sale in accordo con la Direttrice del Museo Annalisa Canali; gestione della Salina Camillone per la produzione del “sale dolce” di Cervia; partecipazione a grandi eventi (Sapore di sale con la Rimessa del sale, Borgomarina Vetrina di Romagna, Festa Artusiana a Forlimpopoli, “Rotta del Sale Cervia-Venezia”, Rievocazione della Madonna del Fuoco a Forlì ed altri eventi). Il Gruppo collabora attivamente con il Comune, l’Università e con la Soprintendenza, al progetto di fare di Cervia un Parco archeologico di interesse internazionale, confortato dai brillanti risultati raggiunti con le ricerche archeologiche in corso”.

Con i suoi 518 iscritti l’associazione rappresenta uno dei poli di aggregazione sociale di maggior rilievo di Cervia e gli straordinari risultati si ottengono anche grazie all’impegno e al lavoro di un valido nucleo di soci volontari, che gratuitamente prestano la loro attività per garantire il funzionamento del Museo del sale, della Salina Camillone, per dare continuità alla produzione del “Sale dolce di Cervia” e realizzare le iniziative sociali.