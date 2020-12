Sangiorgi del MEI parteciperà al Tavolo per lo Spettacolo del MIBACT per i coordinamenti StaGe! e Indies

Giordano Sangiorgi del MEI di Faenza è quindi l’ unico romagnolo presente al Tavolo per la Riforma della Musica e dello Spettacolo del Mibact a Roma

A seguito della riunione di insediamento del Tavolo permanente per lo spettacolo, istituito con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo del 17 novembre 2020, tenutasi il 25 novembre scorso, Giordano Sangiorgi, Ideatore e Fondatore del MEI di Faenza, per conto del Coordinamento StaGe!, Musica e Spettacolo dal Vivo Uniti, è stato invitato alla prima riunione operativa della Sezione Spettacolo che si terrà mercoledì 10 dicembre presso il Mibact – Direzione Generale dello Spettacolo dal Vivo.

Durante il primo incontro sarà definito un calendario e un piano di lavoro e ogni realtà del settore illustrerà le proposte avanzate.

“La mia presenza – dichiara Giordano Sangiorgi del MEI – conferma la centralita’ nazionale e regionale di una manifestazione da sempre piattaforma di lancio italiana e regionale di nuovi artisti e nuovi progetti musicali. Per tali motivi il MEI ritiene di meritare nella ripartenza una maggiore centralit sul territorio durante tutto l’anno della manifestazione e diventare un grande punto di riferimento per lo scouting regionale di tutto il settore e una vetrina nazionale ufficiale del Mibact per lo scouting delle nuove promesse della musica originale e inedita indipendente ed emergente della musica italiana”