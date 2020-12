Fino al 6 gennaio allestimento speciale all’interno della Basilica di San Francesco di Ravenna

Dall’8 dicembre nella Basilica di San Francesco a Ravenna, c’è un allestimento speciale: sono stati esposti 22 pannelli raffiguranti apparizioni della Vergine Maria, in Italia e nel mondo.

“Queste immagini – spiegano dall’Ordine Francescano Secolare di Ravenna – erano state scelte da Carlo Acutis, il giovane che è stato dichiarato Beato nell’ottobre scorso da Papa Francesco, per comporre una mostra sulle apparizioni e sui santuari mariani che comprende ben 155 pannelli che raccontano i luoghi e gli accadimenti di quelle manifestazioni di Maria. All’interno della chiesa è stata anche proposta una piccola fiorita di rose da offrire alla Vergine e con i canti del coro della Cappella Musicale di San Francesco, anche se in formazione ridotta per poter corrispondere alle direttive sul distanziamento, si è creata un’atmosfera davvero speciale. Per gli allestimenti hanno contribuito generosamente La Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, il Terzo Ordine Carmelitano e L’U.N.I.T.A.L.S.I., che l’Ordine Francescano Secolare ringrazia sentitamente, insieme a tutti i volontari che hanno lavorato per la buona riuscita dell’iniziativa. Chi non fosse riuscito a vedere l’allestimento ha ancora tempo perché si è deciso di lasciarlo per tutte le festività natalizie, proprio per dare una possibilità a tutti senza il rischio di assembramenti.”