I buoni regalo di RavennAntica per scoprire e visitare il patrimonio culturale di Ravenna e Classe

Il Natale si avvicina e per quest’anno così diverso e insolito RavennAntica suggerisce un dono originale.

È possibile regalare a famigliari e amici la possibilità di vivere un’esperienza unica alla scoperta dello splendido patrimonio culturale di Ravenna e Classe con il buono regalo di RavennAntica.

Donarlo è semplice: scegliere l’importo del buono regalo (spesa minima 5 €) e procedere all’acquisto. Si riceverà via mail un voucher da stampare e donare. Oppure si potrà inviare il buono regalo a chi è lontano, via mail o via whatsapp” .

Chi riceve il buono può decidere come utilizzarlo, scegliendo tra le tante opportunità disponibili sul portale OnLine (ingressi a musei e monumenti, audioguide, visite guidate) e non appena i musei riapriranno potrà prenotare il giorno e l’orario di arrivo, sempre nel pieno rispetto delle norme di sicurezza.

Il Buono Regalo ha validità un anno, non è nominale e può essere utilizzato in una sola volta o con più acquisti fino all’esaurimento del credito.

Per tutte le informazioni: https://www.ravennantica.it/regala-cultura/.