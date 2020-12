Inaugurato il Presepe in metallo di piazzetta Gandhi. Ecco dove sono tutti i presepi visitabili a Ravenna

E’ stato inaugurato ieri il presepe artistico in metallo, in piazzetta Gandhi, nella cornice di Porta Adriana, adiacente la centralissima via Cavour, realizzato per il quarto anno consecutivo dalla Compagnia portuale e dal Circolo portuali in compartecipazione e collaborazione con il Comune. Erano presenti l’assessore al Turismo, Giacomo Costantini, il presidente del Circolo portuali Luigi Spadaro, il direttore della cooperativa portuale Denis Di Martino e per la Compagnia portuale Giammarco Buzzi.

L’opera, che si compone di sette figure in lamiera rappresentanti la natività di cui la più alta raggiunge i 3 metri mentre il punto più alto del presepe supera i 4 metri, è stata realizzata dagli operatori dell’officina Mariport, di proprietà della Compagnia portuale, coordinati da Enrico Bartolotti, figlio e nipote d’arte. Il presepe sarà visitabile fino all’8 gennaio e visibile anche di notte grazie ad una suggestiva illuminazione.

Per informazioni: 338/9543835 – e-mail: spadarogigi@gmail.com

Numerosi sono inoltre i presepi allestiti in città e nel resto del territorio comunale visitabili nel rispetto delle misure anticovid-19.

I PRESEPI IN CITTÀ

Cristo Luce del mondo!

Piazzale del Battistero Neoniano – piazza Duomo, 1

Giorni e orari: fino al 6 gennaio, sempre visibile, si consiglia la visione notturna

Autore: Gianluca Piccolo Curia di Ravenna

Per informazioni: curia@diocesiravennacervia.it

Gloria in Excelsis Deo

Presepe artistico con statue meccaniche

Cattedrale di Ravenna | piazza Duomo

Periodo di svolgimento: fino al 31 gennaio

Giorni e orari: lunedì – venerdì dalle 7 alle 12 e dalle 14.30 alle 17

prefestivi dalle 7 alle 12 e dalle 14.30 alle 19

festivi dalle 8 alle 12 e dalle 14.30 alle 19

Autore: Parrocchia di San Giovanni in Fonte della Cattedrale

Per informazioni: Alessio Callegaro: alessio.callegaro@gmail.com

Durante le funzioni religiose non è consentita la visita al Presepe

I Re Magi

XXV Edizione Presepe scenografico Popolare

Chiesa Arcipretale San Biagio – via Chiesa, 7

Periodo di svolgimento: fino al 24 gennaio

Tutti i giorni dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19

Autore: Ciro Aurilia

Realizzazione: Il Presepe, compie quest’ anno 25 anni di realizzazione, eseguito dall’ autore in una veste nuova, con la realizzazione dei Re Magi in stile settecentesco sotto la spinta di un pensiero di fede , arte e tradizione

Per informazioni: ciro_aurilia@tim.it

Presepe Artistico Il verbo incarnato

Ospedale “Santa Maria delle Croci” – via Missiroli, 10

Periodo di svolgimento: fino al 6 gennaio, visitabile tutti i giorni dalle 8 alle 19. Sempre visibile nella la chiesa dell’ospedale.

Autore: Ciro Aurilia

Per informazioni: www.ciropresepenapoletanoravenna.it

Presepe storico orientale

Basilica di Santa Maria Maggiore, via Galla Placidia

Periodo di svolgimento: fino al 17 gennaio

Giorni e orari: tutti i giorni dalle 9 alle 18 orario continuato

Allestito dal Gruppo parrocchiale con la guida di Roberto Sangiorni

Per informazioni contattare il parroco: Don Rosino Gabbiadini 338.7296514

PRESEPI FUORI DAL CENTRO STORICO

Presepe nel Parco degli Alberi Fatati

Pineta Parco Giochi – viale Italia – Marina Romea (Ra)

Periodo di svolgimento: fino al 6 gennaio sempre visibile

Presepe realizzato con sagome bianche stilizzate dei vari personaggi della natività

Autore: Pro loco di Marina Romea

Per informazioni: www.prolocomarinaromea.it

Presepe con statue a grandezza naturale in stile palestinese

Parco antistante la Chiesa Priorale di Sant’ Adalberto | piazza Garibaldi, 12 a Sant’Alberto

Periodo di svolgimento e orari: fino al 15 gennaio sempre visibile e illuminato fino alle 24

Autori: Gruppo Parrocchiale di Sant’Alberto

Per informazioni: Pro loco Sant’ Alberto

Presepe di legno

Presepe adiacente piazza Saffi a Punta Marina Terme

Periodo di svolgimento: fino al 31 gennaio

E’ all’aperto in un area privata recintato pertanto si potrà vedere in qualsiasi orario.

Il presepe è realizzato da Bruno Arfelli, Ermes De Bianchi, Licia Suprani, Tonino Frontino, Loride Orioli, Federico Moriconi, Leonardo Orlando e Laura Codarin. Nato da un’idea di Stefano Ronco in collaborazione con Rosario Truncellito e la pittrice Nicoletta Spinelli.

Per informazioni www.puntamarinaterme.it – Email: prolocopuntamarinaterme@gmail.com

Il calendario dei presepi potrebbe subire variazioni.