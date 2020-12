Biblioteca di Massa Lombarda: riparte il servizio di ritiro dei prestiti direttamente in sede

A seguito del Dpcm del 3 dicembre, che consente alle biblioteche di offrire i propri servizi su prenotazione, a partire da lunedì 14 dicembre il Centro Culturale “Carlo Venturini” di Massa Lombarda riapre al pubblico per il servizio di ritiro dei prestiti e riconsegna dei materiali, sempre su prenotazione.

Le richieste di prestito possono essere inoltrate attraverso le apposite funzioni disponibili nel catalogo online Scoprirete della Rete bibliotecaria di Romagna e di San Marino al link https://scoprirete.bibliotecheromagna.it/opac/.do, chiamando il numero 0545 985812 o scrivendo a biblioteca@comune.massalombarda.ra.it. Gli operatori della biblioteca comunicheranno giorno e orario del ritiro. La prenotazione è sempre obbligatoria.

Per accedere alla biblioteca è obbligatorio indossare la mascherina e igienizzarsi le mani all’ingresso. Non sarà consentito l’ingresso a più di due utenti per volta. Gli utenti dovranno mantenere la necessaria distanza di sicurezza con le altre persone e con il bancone all’ingresso. Per la restituzione dei volumi sarà disponibile un box situato all’entrata della biblioteca. I volumi rientrati dal prestito saranno sottoposti ad un periodo di “quarantena” della durata di sette giorni, solo al termine di questo periodo torneranno a essere nuovamente disponibili per il prestito.