In via Mazzini 39/A a Ravenna ha aperto la Temporary Gallery del Magazzeno Art Gallery e Bonobolabo.

“Sono tantissimi i progetti iniziati in questo 2020: la crisi arrivata con la pandemia ha dato alla galleria lo stimolo per creare tante nuove situazioni e progetti, del resto si sa, il comfort è nemico della creatività” dichiarano i curatori Miccoli e Carini .

Dopo aver cambiato location a Ravenna e aver aperto a Bologna, dopo il ciclo di residenze estive nella campagna romagnola e l’avvio della collaborazione con il Ristorante Alexander, Magazzeno Art Gallery e Bonobolabo presentano una nuovissima location pop up per queste feste: una Temporary Gallery proprio sotto la sede principale, precisamente in via Mazzini 39/A. “In questo modo è possibile visitare lo show room al primo piano di un palazzo storico in via Mazzini 35 e il pop up proprio due porte più in là, dove sono disponibili serigrafie, stampe, tavole da skate da collezione ed altri multipli d’arte ad ottimi prezzi, perfetti per fare o farvi un regalo – spiega Miccoli. – Alcune delle opere sono già esposte anche nella galleria del ristorante Alexander di Ravenna, proprio in fondo a via Mazzini, aperto ogni domenica a pranzo o su appuntamento, e in via Mascarella 16, nella galleria più piccola di Bologna”.