“Incontro col filosofo” a Faenza chiude con una lezione su Socrate

Si chiude la rassegna Incontro col filosofo 2020, a cura dell’Ass. Filò – Il filo del pensiero, con un ultimo appuntamento dedicato alla figura di Socrate. A parlarcene sarà la Prof.ssa Carlotta Capuccino*, dell’Università di Bologna, lunedì 14 dicembre alle ore 21.00, sulla piattaforma Zoom. Di seguito un breve abstract della conferenza Socrate per Immagini: Il ritratto del filosofo:

Lo psicologo Francis Galton (1822-1911) sovrapponeva su un’unica lastra alcune fotografie di facce diverse per ottenere il quadro delle caratteristiche comuni a tutte: per esempio la tipica faccia cinese. Socrate non può essere paragonato a una “fotografia collettiva” à la Galton, perché il residuo comune alle testimonianze su di lui si ferma alla superficie, quando non è assente del tutto». Dobbiamo dunque rinunciare a cogliere la sua identità? L’alternativa è compiere una scelta e affidarsi alla testimonianza di chi forse lo ha conosciuto e capito meglio degli altri perché legato a lui da un comune sentire. Platone era un filosofo e da filosofo, nei suoi scritti, mette in scena il filosofo Socrate. Noto per il suo modo di dialogare, il Socrate platonico lo è altrettanto per la vischiosa abitudine di «parlare per immagini». E come Socrate parla per immagini di se stesso, così gli altri parlano per immagini di lui. Esplorando le immagini di Socrate concepite dalla mente di Platone cercheremo di dipingerne, a parole, il ritratto.

Carlotta Capuccino è Ricercatrice in Storia della Filosofia Antica all’Università di Bologna. Si occupa di temi metafilosofici, come il rapporto tra filosofia, scrittura e paideia, di gnoseologia platonica e di etica aristotelica. Tra le sue pubblicazioni, si contano tre monografie su Platone e la voce ‘Socrate’ per l’Enciclopedia dell’Antichità a cura di Umberto Eco. Le ricerche in corso vertono sulla maieutica socratica e sullo stile iconico della prosa platonica.

L’evento è gratuito è obbligatorio il tesseramento all’Associazione Filò – Il filo del pensiero (15 euro adulti – 10 studenti – 5 minori), che si può effettuare anche online. Per informazioni, scrivere a filo@filoedu.com.