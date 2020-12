Faenza. 25 box di museOpen per un Natale ecosostenibile. Prenotabili fino al 17 dicembre

Come spiegare concetti come l’ecosostenibilità, l’economia circolare e l’attenzione all’ambiente senza risultare retorici? Attraverso la pratica attiva!

museOpen, progetto di rigenerazione urbana nato ad ottobre 2020 a cura di Fatti d’Arte, ha progettato e creato manualmente 25 box contenenti tutto il necessario per un Natale green.

L’obiettivo di questa iniziativa è di stimolare la riflessione, sulla possibilità di intravedere una seconda vita negli oggetti che popolano il nostro quotidiano. Il tutto facilmente fruibile a casa con la propria famiglia: una porzione di cultura direttamente a domicilio!

Le 25 box, ognuna differente ed unica, contengono una lanterna natalizia, un blocco di carta riciclata abbinato ad una matita che, una volta terminata può essere piantata poiché contiene dei semini, una cartolina seminabile, un libretto composto con vecchie pagine di copioni teatrali, 5 racconti che compongono un’inedita storia ambientata nel giardino botanico del museo, con le immagini dell’illustratore Edoardo Sella. E, ovviamente, dei cioccolatini rigorosamente non riciclati.

Il 24 dicembre, sui canali social di Fatti d’Arte e museOpen, verrà caricata la lettura teatrale della storia di Natale del museo.

Le box sono prenotabili su Instagram, Facebook e tramite la mail museopenfaenza@gmail.com fino al 17 dicembre e verranno consegnate comodamente a domicilio il 18 dicembre. Nella prenotazione basterà indicare l’indirizzo a cui recapitarle e il destinatario, per selezionare la box più calzante.

Con il supporto di Gruppo Hera, Caviro Extra e Fitel Romagna.