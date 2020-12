Ravenna. Le Arti della Marionetta torna con appuntamento dedicato a Gianni Rodari

La Rassegna Le Arti della Marionetta non si ferma e continua a colorare le feste con appuntamenti online che faranno entrare il Teatro direttamente a casa degli spettatori. Dopo l’evento dedicato a Dante, a cui si sono connesse oltre 60 persone da varie regioni d’Italia e anche da Inghilterra e Sud America, domenica 20 dicembre con Teatro del Drago si tornerà a scoprire un’altra figura fondamentale della letteratura italiana, un poeta che ha saputo emozionare bambini di ogni età: Gianni Rodari.

Lo spettacolo-laboratorio Il Pianeta degli Alberi di Natale sarà infatti un’occasione imperdibile per scoprire la poetica del maestro della fantasia attraverso attività laboratoriali e performative appositamente pensate per la fruizione online. I bambini incontreranno le sue storie, messe in musica con composizioni originali e si cimenteranno nella creazione di un personaggio a cui daranno vita. Potranno inoltre esplorare il Museo La Casa delle Marionette di Ravenna da cui l’evento sarà ripreso in diretta. L’incontro si svolgerà domenica 20 dicembre in due turni, alle ore 11 e alle ore 16 sulla piattaforma Zoom, scaricabile gratuitamente sul proprio PC, smartphone o tablet.