“That’s Italia”, la rivista che racconta il Bel Paese, dedica il numero invernale alla città di Ravenna

That’s Italia, la rivista bimestrale di Turismo e Cultura che racconta il Bel Paese, ha dedicato il numero invernale di dicembre/gennaio a Ravenna. In un lungo reportage, con testi e foto di Lucia Bellotti, il periodico accompagna il lettore in una città che definisce “un romanzo infinito da leggere attentamente” in cui storie e personaggi intrecciano i loro passi alla luce dei suoi mosaici e del Sommo Poeta Dante che vi trovò pace.

Ravenna: una città dal cuore d’oro, come i suoi mosaici, come l’ospitalità così cara ai ravennati che sempre sanno distinguersi nei valori del coraggio e dell’accoglienza. Questo il focus che That’s Italia, rivista diffusa in edicola su tutto il territorio nazionale e nel circuito della grande distribuzione, dedica nel contesto dello Speciale Dante – 700esimo anniversario.