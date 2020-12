Il Mei di Faenza sempre più “piattaforma di scouting” per il festival di Sanremo

Il MEI, con la presentazione dei Big del Festival di Sanremo di quest’anno, secondo Giordano Sangiorgi, Patron del Meeting delle Etichette Indipendenti, “conferma la sua vocazione di grande scouting italiano di nuovi artisti e di essere un grande contenitore di giovani talenti che dopo essere passati dal Meeting delle Etichette Indipendenti qualche anno dopo arrivano alle vette della musica Made in Italy. E’ il caso, per ricordare solo l’anno scorso, di Diodato, vincitore del Festival di Sanremo 2020, più’ volte presente al MEI di Faenza fin dai suoi primi passi che tre anni fa chiuse l’edizione 2017 con un Concerto per la Pace, i Diritti, l’Uguaglianza e la Solidarietà in occasione della visita del Papa in Romagna e presentò il suo primo Ep proprio al MEI nel 2007”.

Ma quest’anno, scrive Sangiorgi, “il Festival di Sanremo 2021 e’ sempre piu’ vicino a una manifestazione di piattaforma di lancio come il MEI. Trai i big citiamo solo Colapesce & Dimartino, premiati come Artisti Indipendenti dell’Anno proprio al MEI 2020 dall’ampia platea dei giornalisti musicali, e Fulminacci, premiato l’anno precedente come miglior giovane talento, e La Rappresentante di Lista inserita come Miglior Cantante in una Super Band del MEI e infine, solo per citarne alcuni, i grandissimi Extraliscio, che esordirono in una grande manifestazione proprio in Piazza del Popolo a Faenza , al MEI 2016 e Davide Toffolo che con i Tre Allegri Ragazzi Morti celebrò al MEI i 20 anni di carriera, mentre non si può dimenticare l’esordio live fuori Roma dei Maneskin proprio al MEI di quattro anni fa, appena reduci come recenti vincitori di un contest studentesco romano legato al MEI, e le ben tre partecipazioni al MEI con un premio al mitico Evan, una presenza fissa al Meeting delle Etichette Indipendenti di Faenza”.

“E il lungo elenco – avanza Sangiorgi – potrebbe continuare arrivando fino a Lo Stato Sociale premiati al MEI nel 2010 appena esplosi e ancora sconosciuti. Il Festival di Sanremo di Amadeus coraggiosamente volta pagina del tutto e si apre a una nuova generazione di artisti e a una nuova generazione di appassionati e di pubblico e fa sentire il MEI come di casa a Sanremo e conferma come il MEI,magari insieme a Sanremo Giovani, operando insieme tutto l’anno, tra gli Studi Rai e in giro per l’italia, come abbiamo già dichiarato, meriti di lavorare tutto l’anno per il suo grande fiuto da scouting, grazie alla sua ricca rete di indie, produttori, festival, club, contest, giornalisti, promoter e operatori del settore presenti in tutto il paese, e diventare anche a livello istituzionale e mediatico nazionale la più grande vetrina dei giovani artisti emergenti di qualità che partono dalla gavetta delle start up indipendenti e dai palchi dei piccoli festival e dei piccoli club”.

“Si conferma l’importanza delle start up musicali Indipendenti per l’innovazione della filiera del Made in Italy musicale e la necessità che in questa fase di crisi legata al Covid 19 vengano ampiamente sostenute e sviluppate, attraverso sostegni diretti, bandi, sgravi, scontistiche e promozioni e anche con un Protocollo per la Ripartenza per fare crescere sempre di più la filiera del Made in Italy musicale innovativo del nostro paese. Ci lavoreremo come MEI – conclude – insieme agli enti come il Comune di Faenza, la Regione Emilia – Romagna e il Mibact e tutti gli altri partner istituzionali e mediatici per ritrovarci ancora piu’ preparati e al meglio per la nuova edizione del rilancio e della ripartenza che si terrà dal 1° al e per la nuova Festa della Musica dei Giovani e tutti gli altri appuntamenti che il MEI realizza durante tutto l’anno”.

www.meiweb.it