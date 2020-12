La biblioteca di Faenza aperta anche durante le festività

La Manfrediana non lascia soli i suoi affezionati utenti neppure nel periodo natalizio. È infatti stato deciso che la biblioteca rimarrà aperta mantenendo l’orario attuale con la sola esclusione dei giorni festivi e di eventuali restrizioni per il contenimento della pandemia.

Dopo lunghi periodi di chiusura, durante i quali il servizio di prestito non è mai stato interrotto se non per un breve periodo, il personale della biblioteca ha scelto di stare vicino ai faentini garantendogli la possibilità di prendere un libro o un dvd in prestito, oppure di poter studiare fra le mura dell’Aula Magna, luogo prediletto da tanti giovani, o ancora, di usufruire del servizio internet, naturalmente sempre dopo aver prenotato.

Durante tutto il periodo delle festività non si ferma inoltre anche il servizio a domicilio svolto dai volontari dei Rioni. In queste settimane moltissimi sono stati i ringraziamenti che il personale della Manfrediana ha ricevuto e quindi il miglior omaggio che la Biblioteca potesse fare era di non chiudere il portone del civico 14 di via Manfredi.

Per aiutare nella scelta dei libri e dei dvd, che non si possono più visionare direttamente, dai giorni scorsi sono state allestite alcune vetrine nell’atrio della biblioteca. Per prenotare un libro o un posto in una delle sale è necessario prenotazione: per i libri si dovrà inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica manfrediana@romagnafaentina.it oppure utilizzando il portale di ‘Scoprirete’.

Per le postazioni studio e servizio internet invece si può chiamare telefonicamente lo 0546.691700. Informazioni al sito della Biblioteca Manfrediana: www.manfrediana.it .