Ravenna Rock per rilanciare la musica locale attraverso un progetto orizzontale online

Nel mese di maggio 2020 è nato un progetto ‘sperimentale’ musicale nel ravennate che mira a promuovere il genere rock partendo dal basso. Stiamo parlando di Ravenna Rock che, tramite una chat whatsapp ed altri canali social, si pone l’ambizioso obiettivo di racchiudere in una ‘piazza virtuale’ i personaggi del rock ravennate del presente, del passato e del futuro.

Marcello, responsabile del progetto Ravenna Rock, spiega cosa c’è alla base dell’iniziativa: “Ravenna Rock nasce sulla scia di SLPB, un altro progetto musicale curato dal sottoscritto proveniente da Ortona, Abruzzo. Con SLPB siamo riusciti a organizzare un concerto molto vasto e che ha riscosso successo, ragion per cui il nostro obiettivo è quello di fare qualcosa di molto simile nel ravennate”. Marcello afferma che, il suo progetto, è rivolto soprattutto ai più giovani: “Ci rivolgiamo a ragazzi che abbiano in testa principalmente di suonare, spinti da grande passione e determinazione. Al momento esiste una chat whatsapp aperta a tutti i musicisti ravennati, ma anche agli operatori del settore, una pagina Facebook ed un canale YouTube appena nati, denominati Ravenna Rock, che naturalmente rappresenta il nostro marchio”. L’idea di Ravenna Rock è quella di partire da una struttura orizzontale, in modo che siano soprattutto i musicisti e gli addetti ai lavori a rivolgersi alla community. “Cerchiamo di evitare gerarchie già esistenti in determinati circuiti, con lo scopo di riportare in vita il rock ravennate partendo dal basso. L’obiettivo è quello di realizzare una scena locale quanto più compatta possibile arrivando magari ad organizzare nel 2021 un bell’evento live con tante band, Covid permettendo ovviamente”.