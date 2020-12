Ravenna: torna il concorso letterario “Voci di Donne”, quest’anno dedicato a Dante Alighieri

Al via la sedicesima edizione dell’iniziativa letteraria “Voci di Donne”, il cui tema “L’amor che move il sole e l’altre stelle” vuole essere un tributo in occasione delle celebrazioni dantesche. Nata con la finalità di permettere a tutte le donne di raccontarsi attraverso la forma scritta liberando la propria fantasia e comunicando le proprie sensazioni, speranze, idee e delusioni, l’iniziativa ha raccolto negli anni oltre millecinquecento testi inediti provenienti da ogni parte d’Italia. La partecipazione è aperta alle donne di ogni età e provenienza. Il testo può essere presentato sotto forma di racconto, oppure di poesia, o ancora può essere uno scritto in dialetto.

L’elaborato va inviato alla mail vocididonne@comune.ra.it oppure spedito in busta chiusa entro il 14 febbraio 2020 a: Comune di Ravenna, Ufficio comunale decentrato di Piangipane. L’iniziativa si concluderà con un evento presso il Teatro Socjale di Piangipane, previsto per marzo, qualora le condizioni e le norme vigenti lo permetteranno.

Nell’occasione saranno letti i testi selezionati dalla giuria con accompagnamento di brani musicali e alle autrici verrà fatto omaggio di un oggetto artigianale creato appositamente dalle partecipanti ai laboratori creativi del Comitato promotore di Santerno. Inoltre verrà distribuita l’antologia dei racconti pubblicata dal Centro stampa del Comune. L’iniziativa, totalmente gratuita, è promossa dall’assessorato al decentramento del Comune, in collaborazione con Pro loco Piangipane, Fondazione Teatro Socjale e Comitato promotore di Santerno.

Per informazioni: vocididonne@comune.ra.it – 338.3854485.