Ater Fondazione. Al Teatro Comunale di Russi Concerto di Natale di musica classica visibile in streaming

Appuntamento con la musica classica il 20 dicembre alle ore 17 dal Teatro Comunale di Russi. In streaming gratuitamente sulla piattaforma www.teatrinellarete.it e sulla pagina Facebook di ATER Fondazione.

Sarà l’atmosfera magica del Natale la protagonista del primo appuntamento con la musica classica di TEATRI NELLA RETE, la rassegna streaming di ATER Fondazione, che invita il pubblico online il 20 dicembre alle ore 17 al Concerto di Natale sulla piattaforma www.teatrinellarete.it

Il mezzosoprano Daniela Pini, Michele Zaccarini al fagotto e Fabrizio Milani al pianoforte si esibiranno in un concerto dal Teatro Comunale di Russi, proponendo alcune fra le musiche e le arie più belle e accattivanti del repertorio classico e lirico dei grandi maestri contemporanei e non, introducendo così gli spettatori nel magico ed imminente clima natalizio.

Lo spettacolo sarà disponibile anche sulle pagine Facebook di ATER Fondazione del Teatro Comunale di Russi, nonché in quelle degli altri Teatri del Circuito, che sono: Teatro Asioli di Correggio, Cinema Teatro Boiardo di Scandiano, Cinema Teatro Mac Mazzieri di Pavullo, Auditorium Rita Levi Montalcini di Mirandola, Teatro della Regina di Cattolica, Teatro Laura Betti di Casalecchio di Reno, Teatro Magnani di Fidenza, Auditorium Enzo Ferrari Maranello.

Daniela Pini ha calcato i palcoscenici dei maggiori teatri internazionali diretta da grandi direttori come Riccardo Muti e Claudio Abbado. La duttilità della sua voce le permette di spaziare tra diversi stili che vanno dalla musica barocca a quella contemporanea.

Michele Zaccarini, attualmente studente di Fagotto al Conservatorio di Ravenna, ha già avuto diverse occasioni di esibirsi sia come solista che in ensemble, ma la sua attività principale rimane quella orchestrale con la quale ha calcato i palcoscenici di molti teatri anche internazionali.

Fabrizio Milani compie gli studi musicali presso il Conservatorio di Bologna, si dedica abitualmente al repertorio lirico e vocale come Maestro collaboratore con teatri prestigiosi, oltre ad aver diretto numerose opere liriche.

Il programma del concerto

Pietro Mascagni

Ave Maria da Cavalleria rusticana

Intermezzo da Amico Fritz

Francesco Paolo Tosti – A’ vucchella

Jacques Offenbach – Barcarola dai Racconti di Hoffmann

Georges Bizet – Habanera da Carmen

Gioachino Rossini – Canzonetta spagnola

Paul Desmond – Take five

George Gershwin – The man I love

Ennio Morricone – Nuovo cinema paradiso

Franz Xaver Gruber – Stille nacht

Anonimo – Durme, durme

Adolphe Adam – Cantique de Noël

Irving Berlin – White Christmas

Il Teatro Comunale di Russi è stato inaugurato il 24 settembre 1887, ma già chiuso nel 1969 è rimasto inutilizzato per trent’anni. Il restauro avviato nel 1997 ha consentito di riaprire i battenti nel 2001, riportando la struttura alla forma originaria. Gestito in collaborazione tra il Comune di Russi e ATER Fondazione, il Teatro propone un cartellone che unisce musica, prosa, danza e teatro per ragazzi.

Il prossimo appuntamento di TEATRI NELLA RETE sarà il 30 dicembre alle ore 21 con il “CONCERTO DI FINE ANNO” della Filarmonica Arturo Toscanini in streaming dal Teatro della Regina di Cattolica.