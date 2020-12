Faenza. Il concerto natalizio della scuola Sarti sarà trasmesso in streaming

A Faenza il concerto del giorno di Natale arriva in tutte le case. Dalle 18,30 del 25 dicembre in diretta streaming su facebook e Youtube dal ridotto del teatro Masini verrà trasmesso lo spettacolo musicale offerto dalla Scuola di musica Giuseppe Sarti. I canali dove sarà visibile il concerto sono www.facebook.com/scuolasartifaenza/ e www.youtube.com/channel/UCSH5_I9O-4KrG23_f5urvIA

Durante l’evento con un tributo di Roberto Noferini verrà ricordato il piccolo Renzo Bartolini, allievo della scuola scomparso nel 2019.

Per il concerto, docenti e due ex allievi, oggi diplomati al Conservatorio, proporranno una serie di brani di musica classica e a sfondo natalizio. Il concerto, che sarà preceduto dal saluto del sindaco Massimo Isola e dal coordinatore della Sarti, Donato D’Antonio, si svolgerà col seguente programma: “Knock Knock” e “Butcher Bird Boogie” di R. Percival, “Santaclaus is coming to town” di F.Coots e D. Gillespie eseguiti al clarinetto da Michele Fontana e Marcello Zinzani; “Minuit Chretiens” di C. Adams e “Guten Abend, gut’ Nacht!” di J. Brahms eseguiti dalla soprano Maria Claudia Bergantin accompagnata da Marco Farolfi al pianoforte; “Ciaccona per violino” di T.A. Vitali e Sonata “la Follia” di A. Corelli eseguiti da Roberto Noferini al violino e Chiara Cattani al pianoforte; “Ave Maria” di C. Gounod e “Have yourself a merry little Christmas” di R. Blane e H. Martin saranno eseguiti da Paola Lorenzi (voce) accompagnata da Pedro Mena Peraza alla chitarra; chiuderà il concerto “God rest ye merry, gentlemen” con la soprano Maria Claudia Bergantine e la mezzosoprano Paola Lorenzi, accompagnate da Marco Farolfi al pianoforte.