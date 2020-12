I burattini di “I Colori del Natale” si preparano al gran finale, con 3 appuntamenti dal 31 dicembre al 6 gennaio

La rassegna I Colori del Natale si prepara al gran finale: sono infatti tre gli appuntamenti che offrirà al pubblico dal 31 dicembre al pomeriggio della Befana.

Il 31 dicembre: Il tesoro della Nave Romana Ultimo Episodio, con I Burattini di Massimiliano Venturi. Riprese e montaggio di Maurizio Cinti

Giunge al termine la miniserie web con le avventure di Fagiolino e Sganapino a Comacchio. L’ultimo episodio sarà infatti pubblicato alle 16:30 del 31 dicembre.

La serie resterà poi on line sulla pagina facebook Comacchio a Teatro, a disposizione per quanti vorranno rivivere le avventure dei burattini.

Link per la visione su https://www.facebook.com/ComacchioaTeatro

Domenica 3 gennaio il Teatro dei Burattini di Como presenterà lo spettacolo Antico racconto di Natale

Dario Tognocchi e Paola Rovelli portano in scena uno spettacolo ispirato ai canovacci di natalizi dell’ottocento: un tempo in cui i burattinai si esibivano di cascina in cascina, narrando fatti e avvenimenti ricchi di aura misteriosa, offerti al popolo come “fatti veri” tramandati dalle religioni e culture d’oriente.

A partire dalla tradizione orale popolare, reinterpretata in chiave burattinesca, scaturisce questo spettacolo divertente e magico al contempo, dotato di un genuino sapore popolare dove si raccontano le avventure attribuite alla coppia di viandanti.

Link per la visione su comacchioateatro.it

Il gran finale vedrà poi impegnati Fagiolino, Sganapino e gli altri eroi del teatrino di Massimiliano Venturi, che nel pomeriggio di mercoledì 6 gennaio presenteranno Arriva la Befana.

Fagiolino e Sganapino proporranno al pubblico una carrellata di farse nell’attesa dell’arrivo della Befana, con divertimento assicurato per il pubblico di ogni età.

Uno spettacolo recitato all’improvviso, alla vera maniera della Commedia dell’Arte, diverso ad ogni rappresentazione, e ricco di duelli, inseguimenti e baruffe da risolvere a suon di bastonate.

Link per la visione su comacchioateatro.it