Per la Befana, gratis online i burattini del Teatro del Drago con La mirabolante istoria di Fagiolino

Niente dolcetti né carbone, quest’anno la Befana porta un regalo speciale: uno spettacolo di burattini. La tradizionale festa della Befana, che il Teatro del Drago organizza ogni anno all’Almagià di Ravenna è per ovvie ragioni impraticabile. Ma la Famiglia Monicelli, che del Teatro del Drago è l’anima, non si è arresa e ha pensato ai bambini e alle famiglie, offrendo in versione online “La mirabolante istoria di Fagiolino”, uno spettacolo di burattini ispirato ai classici testi del repertorio tradizionale emiliano-romagnolo messo in scena dai fratelli Mauro e Andrea Monticelli.

Le azioni veloci e un linguaggio alquanto strano con cadenze dialettali, gags, spunti comici, dialoghi e battute coinvolgeranno tanto i bambini quanto gli adulti, in una storia senza tempo, perché come diceva il nonno Otello Monticelli gli spettacoli di burattini sono rivolti a “bambini dai 5 ai 95 anni”. Fagiolino, eroe della baracca, riuscirà a cacciare “a suon di randellate tutti i cattivi in fondo al panirone” e ad aiutarlo arriverà anche un ospite speciale… la Befana in carne, ossa e calze rotte!

Lo spettacolo si svolgerà in diretta streaming dalle Arteficerie Almagià di Ravenna. Il collegamento è gratuito: per poter partecipare sarà sufficiente iscriversi alla web tv di Italia Festival al sito www.italiafestival.it.

La Festa della Befana è il primo degli appuntamenti 2021 della stagione “Le arti della marionetta”, la rassegna è diretta e organizzata da Teatro del Drago/Famiglia d’Arte Monticelli e si svolge in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Ravenna, la Regione Emilia-Romagna, il MIBACT Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo.

INFORMAZIONI

Teatro del Drago

3926664211

compagnia@teatrodeldrago.it

www.teatrodeldrago.it

FB – Le Arti della Marionetta