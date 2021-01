Coronaversus 2021. Una Poesia alla settimana. L’iniziativa promossa dalla Pro Loco di Russi

“Coronaversus 2021. Una Poesia alla settimana”. È questo il titolo dell’iniziativa promossa dalla Pro Loco Russi APS dopo un anno, il 2020, “intenso e crudele” a causa della pandemia in atto, seguito a sua volta da questo 2021 “ancora per buona parte del suo corso difficile e non meno tormentoso”, ma con la speranza che il vaccino contribuisca a debellarlo.

La Pro Loco di Russi vuole provare ad alleviarne l’inevitabile preoccupazione dovuta alla diffusione del virus attraverso la pubblicazione settimanale sui propri canali web www.prolocorussi.it e facebook.com/prolocorussi, di testi poetici di autori russiani di oggi e di ieri, conosciuti o meno, allo scopo di trasmettere – come afferma il presidente Riccardo Morfino – “l’amore per la poesia, l’arte che ci consente di alleggerire l’anima, ma anche riflettere, pensare, sorridere, piangere”. “Vorremmo che la poesia dilagasse come e più della pandemia – aggiunge Morfino –, alleviando dolori e dispiaceri, per condividere preoccupazioni, affinché siano più lievi, una poesia capace di iniettare speranze come un vaccino per l’anima, ritrovasi sempre più Comunità, seppure a distanza, intorno ad un verso che ci può ritrovare prossimi”.

Alla fine dell’anno i testi saranno raccolti in un’apposita pubblicazione, il cui ricavato sarà utilizzato a sostegno di un’opera sociale della comunità di Russi.

Chi vuole partecipare a “Coronaversus 2021. Una Poesia alla settimana”, può inviare la propria poesia via email entro il 31 maggio 2021, allegando un file word contenente titolo e testo (lunghezza massima di 30 versi, pari a 30 righe standard) a: proloco@comune.russi.ra.it.

Per ulteriori info: www.prolocorussi.it .

Da gennaio a dicembre 2021, ogni settimana sarà pubblicata una poesia selezionata da un’apposita Commissione della Pro Loco.