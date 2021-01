Ravenna, la mostra Paolo Roversi – Studio Luce prorogata al Mar fino al 2 maggio 2021

La mostra Paolo Roversi – Studio Luce chiusa al pubblico dal 5 novembre 2020 si sarebbe dovuta concludere domenica 10 gennaio 2021 ma, viste le circostanze, sarà prorogata fino al 2 maggio 2021. Per i visitatori e per tutti gli utenti, come già annunciato, è a disposizione sul sito del museo www.mar.ra.it il virtual tour della mostra Paolo Roversi – Studio Luce. Uno strumento nato per l’approfondimento e la documentazione del percorso espositivo ma che si è reso necessario in questo difficile momento internazionale.

La mostra Paolo Roversi – Studio Luce, a cura di Chiara Bardelli Nonino, con le scenografie di Jean-Hugues de Chatillon e con il progetto esecutivo di Silvestrin & Associati, realizzata dal Comune di Ravenna, Assessorato alla Cultura e MAR, con il prezioso contributo di Christian Dior Couture, Dauphin e Pirelli, main sponsor, costituisce un’occasione unica per conoscere a fondo il lavoro del grande fotografo ravennate.

L’allestimento si sviluppa sui tre piani espositivi del MAR e comprende molte immagini diverse tra loro, in una serie di accostamenti e sovrapposizioni sorprendenti. Ad aprire il percorso, le prime fotografie di moda e i ritratti di amici e artisti come Robert Frank e Peter Lindbergh che si alternano a still life di sgabelli raccolti in strada e immagini che ritraggono la Deardorff, macchina fotografica con cui Roversi scatta da sempre.

L’autore mette in mostra i suoi lavori più recenti: una selezione del calendario Pirelli 2020 e una serie di scatti di moda inediti, esposti qui per la prima volta, frutto del lavoro decennale per brand come DIOR e COMME des GARÇONS e magazine come Vogue Italia, in una sequenza che arriva agli editoriali più recenti. L’esposizione coincide con la pubblicazione di un omonimo volume da collezione, catalogo della mostra.